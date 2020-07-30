KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0481
|9,0935
|% -0,01
|Frank
|7,6004
|7,6462
|% -0,27
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% -0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-14,91
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,10
|Cumhuriyet
|2.889
|2.938
|-1,30
|Tam
|2.976
|3.023
|-5,80
|Yarım
|1.445
|1.473
|-0,60
|Çeyrek
|725
|739
|-0,30
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,43
|-0,90
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,25
|-0,21
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,79
Seans Raporu
- 14:45KONYA Yüzde -9.99 oranında düşüşle 471.00 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 773 adet işlem
- 14:43 QNBFL, SILVR, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:43 DARDL, KONYA, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:40KARTN Yüzde -6.02 oranında düşüşle 675.90 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 146 adet işlem
- 14:36EGEEN Yüzde -5.09 oranında düşüşle 728.90 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 357 adet işlem