***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2021-30/06/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955538BIST