***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 55.862.667 33.619.668Satışların Maliyeti21 -12.303.299 -5.482.898TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.559.368 28.136.770BRÜT KAR (ZARAR)22 43.559.368 28.136.770Genel Yönetim Giderleri22 -4.992.666 -3.574.404Pazarlama Giderleri22 -19.625.788 -18.698.958Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -12.214.534 -7.005.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.895.254 15.757.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -4.024.492 -10.583.547ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.597.142 4.032.548FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.597.142 4.032.548Finansman Gelirleri25 1.369.655 2.620.299Finansman Giderleri25 -2.169.758 -2.739.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.797.039 3.913.286Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.320.143 616.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.320.143 616.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.117.182 4.529.808DÖNEM KARI (ZARARI)11.117.182 4.529.808Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.117.182 4.529.808Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.831.769 10.456.824Dönem Karı (Zararı)11.117.182 4.529.808Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.117.182 4.529.808Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler682.164 -768.128Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 5.196.337 3.730.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler42.045 26.181Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 42.045 26.181Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler374.474 399.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.459 -1.653.943Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 265.000Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 346.015 1.788.053Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler822.605 112.036Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler822.605 112.036Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.433.154 -4.419.324Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.320.143 -616.522Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.782.069 6.794.930Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.146.679 6.513.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.146.679 6.513.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.930 -228.590İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.930 -228.590Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 526.605 -583.068Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-336.695 -712.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.412.569 960.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.412.569 960.231Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)913.282 2.038.539Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler882.144 -120.995İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)882.144 -120.995Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)12 -138.837 -111.822Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)628.685 523.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.527.787 -1.484.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.527.787 -1.484.026Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.017.277 10.556.610Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.310 -139.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-148.198 39.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.383.191 -7.322.135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri39.253 2.928Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 39.253 2.928Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.646.815 -7.454.925Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.646.815 -7.454.925Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz224.371 129.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.282.845 3.202.359Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.849.635 3.444.257Kredilerden Nakit Girişleri5.849.635 3.444.257Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.085.504 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.085.504Ödenen Faiz-1.046.976 -241.898YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-834.267 6.337.048Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.067.674 -1.032.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.901.941 5.304.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.915.641 2.610.748DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.013.700 7.915.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.013.700 7.915.641Ticari Alacaklar7 33.646.805 20.902.700İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 503.126 342.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.143.679 20.559.806Diğer Alacaklar8 460.921 409.991İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 11.882 10.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 449.039 399.469Stoklar10 573.807 1.142.457Peşin Ödenmiş Giderler11 1.672.367 1.335.672İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.672.367 1.335.672Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 70.307 33.316Diğer Dönen Varlıklar9 228.520 80.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 228.520 80.322ARA TOPLAM42.666.427 31.820.099TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.666.427 31.820.099DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar5 1.840 1.840Ticari Alacaklar7 3.388.869 2.599.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.388.869 2.599.276Maddi Duran Varlıklar13 5.171.645 808.913Mobilya ve Demirbaşlar13 1.168.661 766.511Özel Maliyetler13 40.006 42.402Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar13 3.962.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.924.634 17.588.444Diğer Haklar14 8.315.617 4.224.648Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri14 13.549.647 13.272.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 59.370 90.867Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı3.834.475 2.514.013TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.321.463 23.512.486TOPLAM VARLIKLAR76.987.890 55.332.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.198.384 5.511.474İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 8.198.384 5.511.474Banka Kredileri6 8.198.384 5.511.474Ticari Borçlar3.870.589 1.354.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.870.589 1.354.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.803.526 2.890.244Diğer Borçlar2.283.402 1.401.258İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.283.402 1.401.258Devlet Teşvik ve Yardımları12 145.238 284.094Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.256.970 628.285İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.256.970 628.285Kısa Vadeli Karşılıklar486.694 491.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 486.694 491.576Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.200.659 672.872İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.200.659 672.872ARA TOPLAM22.245.462 13.234.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.245.462 13.234.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.600.134 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 2.600.134 0Devlet Teşvik ve Yardımları12 229.980 229.961Uzun Vadeli Karşılıklar234.239 199.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 234.239 199.768TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.064.353 429.729TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.309.815 13.663.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.678.075 41.668.657Ödenmiş Sermaye20 14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.656 -30.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.656 -30.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.656 -30.526Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.874.417 -767.783Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-1.874.417 -767.783Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.106.969 1.049.382Yasal Yedekler20 2.106.969 1.049.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.091.484 22.619.263Net Dönem Karı veya Zararı11.117.182 4.529.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.678.075 41.668.657TOPLAM KAYNAKLAR76.987.890 55.332.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-514.490 -514.490 -514.490Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-514.490 -514.490 -514.490Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790Transferler8.230.464 -8.230.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.122 -793.063 4.529.808 3.751.867 3.751.867Dönem Karı (Zararı)4.529.808 4.529.808 4.529.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.122 -793.063 -777.941 -777.941Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.268.513 -30.526 -767.283 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.057.587 3.472.221 -4.529.808 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.130 -1.106.634 11.117.182 10.009.418 10.009.418Dönem Karı (Zararı)11.117.182 11.117.182 11.117.182Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.130 -1.106.634 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.117.182 4.529.808DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.130 15.122Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.449 19.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler319 -4.265Dönem Vergi (Gideri) Geliri319 -4.265Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.106.634 -793.063Yabancı Para Çevrim Farkları-1.106.634 -793.063Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-1.106.634 -793.063DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.107.764 -777.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.009.418 3.751.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.009.418 3.751.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824409BIST