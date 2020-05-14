***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.05.2020 18:14
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 9.346.807 9.473.410
Satışların Maliyeti
21 -1.826.231 -3.458.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.520.576 6.014.483
BRÜT KAR (ZARAR)
7.520.576 6.014.483
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.415.000 -1.087.478
Pazarlama Giderleri
22 -4.990.062 -3.138.194
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.304.142 -2.750.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.915.389 2.965.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.897.268 -525.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.829.493 1.478.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.829.493 1.478.597
Finansman Gelirleri
24 473.190 183.175
Finansman Giderleri
24 -1.695.123 -643.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.607.560 1.018.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-537.630 213.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-205.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -331.758 213.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.930 1.232.140
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.930 1.232.140
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.069.930 1.232.140
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,07500000 0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.724.574 1.116.223
Dönem Karı (Zararı)
1.069.930 1.232.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.520.196 -1.219.048
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.712.383 1.099.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
969.081 351.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 971.638 351.675
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.103.421 38.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 169.676 38.388
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
788.374
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
145.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.151 186.004
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
48.830 186.004
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
392
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.178.400 -2.092.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
537.311 -213.612
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
339.249 -588.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-865.552 1.099.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.441.299 3.988.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-362.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.803.509 3.988.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.688 -19.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.538 -19.709
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-213.227 296.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
539.982 -143.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.335 287.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.352
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.679.687 287.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.081.300 -1.632.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.595 -1.302.363
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-137.595 -1.302.363
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-36.309 -80.495
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.709.681 52.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.463.436 -348.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.432.821 -348.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.724.574 1.112.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.796.806 -7.058.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.689 -7.146.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 3.689
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.146.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.800.495 36.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.311.166 36.892
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.489.329
Alınan Faiz
51.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.600.662 5.266.790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.397.964 5.503.862
Kredilerden Nakit Girişleri
10.653.611 5.503.862
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
744.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-987.885 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-987.885 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-760.587 0
Ödenen Faiz
-48.830 -237.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.528.430 -675.722
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
425.961 -710.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.954.391 -1.385.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.013.700 7.915.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.968.091 6.529.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.968.091 6.013.700
Ticari Alacaklar
7 28.962.414 33.646.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 142.170 503.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.820.244 33.143.679
Diğer Alacaklar
8 503.607 460.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 13.032 11.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 490.575 449.039
Stoklar
10 789.591 573.807
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.200.735 1.672.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.200.735 1.672.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 72.905 70.307
Diğer Dönen Varlıklar
256.537 228.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
256.537 228.520
ARA TOPLAM
46.753.880 42.666.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.753.880 42.666.427
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 3.907.149 3.388.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.907.149 3.388.869
Maddi Duran Varlıklar
17 5.232.230 5.171.645
Mobilya ve Demirbaşlar
1.255.248 1.168.661
Özel Maliyetler
36.672 40.006
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.940.310 3.962.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 23.818.827 21.924.634
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.604.527 8.315.617
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.214.300 13.609.017
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 7.809 -1.191.051 1.499.969 26.698.484 1.232.140 42.515.864 42.515.864
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.117.182 -11.117.182 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.130 -912.978 1.069.930 155.822
Dönem Karı (Zararı)
1.069.930 1.069.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.130 -912.978 -914.108
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -32.786 -2.787.395 2.106.969 37.208.667 1.069.930 51.833.898 51.833.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.930 1.232.140
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.130 38.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.449 49.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
319 -10.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
319 -10.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-912.978 -423.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
-912.978 -423.268
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-912.978 -423.268
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-914.108 -384.933
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.822 847.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
155.822 847.207
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845045
BIST