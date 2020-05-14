***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 9.346.807 9.473.410Satışların Maliyeti21 -1.826.231 -3.458.927TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.520.576 6.014.483BRÜT KAR (ZARAR)7.520.576 6.014.483Genel Yönetim Giderleri22 -1.415.000 -1.087.478Pazarlama Giderleri22 -4.990.062 -3.138.194Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -4.304.142 -2.750.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 8.915.389 2.965.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.897.268 -525.059ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.829.493 1.478.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.829.493 1.478.597Finansman Gelirleri24 473.190 183.175Finansman Giderleri24 -1.695.123 -643.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.607.560 1.018.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-537.630 213.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri-205.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -331.758 213.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.930 1.232.140DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.930 1.232.140Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.069.930 1.232.140Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,07500000 0,08600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.724.574 1.116.223Dönem Karı (Zararı)1.069.930 1.232.140Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.520.196 -1.219.048Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 1.712.383 1.099.568Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler969.081 351.675Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 971.638 351.675Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.103.421 38.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 169.676 38.388Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler788.374Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler145.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.151 186.004Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler48.830 186.004Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri392Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-12.071Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.178.400 -2.092.622Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler537.311 -213.612Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler339.249 -588.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-865.552 1.099.052Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.441.299 3.988.923İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-362.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.803.509 3.988.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.688 -19.709İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)41.538 -19.709Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-213.227 296.658Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)539.982 -143.411Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.667.335 287.510İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.352İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.679.687 287.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.081.300 -1.632.166Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-137.595 -1.302.363İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-137.595 -1.302.363Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-36.309 -80.495Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.709.681 52.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.463.436 -348.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.615Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.432.821 -348.684Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.724.574 1.112.144Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.079YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.796.806 -7.058.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.689 -7.146.695Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 3.689Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.146.695Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.800.495 36.892Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -1.311.166 36.892Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -1.489.329Alınan Faiz51.068FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.600.662 5.266.790Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.397.964 5.503.862Kredilerden Nakit Girişleri10.653.611 5.503.862Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri744.353Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-987.885 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-987.885 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-760.587 0Ödenen Faiz-48.830 -237.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.528.430 -675.722Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi425.961 -710.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.954.391 -1.385.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.013.700 7.915.641DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.968.091 6.529.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.968.091 6.013.700Ticari Alacaklar7 28.962.414 33.646.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 142.170 503.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.820.244 33.143.679Diğer Alacaklar8 503.607 460.921İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 13.032 11.882İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 490.575 449.039Stoklar10 789.591 573.807Peşin Ödenmiş Giderler11 1.200.735 1.672.367İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.200.735 1.672.367Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 72.905 70.307Diğer Dönen Varlıklar256.537 228.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar256.537 228.520ARA TOPLAM46.753.880 42.666.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.753.880 42.666.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar5 1.840 1.840Ticari Alacaklar7 3.907.149 3.388.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.907.149 3.388.869Maddi Duran Varlıklar17 5.232.230 5.171.645Mobilya ve Demirbaşlar1.255.248 1.168.661Özel Maliyetler36.672 40.006Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar3.940.310 3.962.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 23.818.827 21.924.634Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13.604.527 8.315.617Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.214.300 13.609.017Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 7.809 -1.191.051 1.499.969 26.698.484 1.232.140 42.515.864 42.515.864Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.117.182 -11.117.182 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.130 -912.978 1.069.930 155.822Dönem Karı (Zararı)1.069.930 1.069.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.130 -912.978 -914.108Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -32.786 -2.787.395 2.106.969 37.208.667 1.069.930 51.833.898 51.833.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.069.930 1.232.140DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.130 38.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.449 49.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler319 -10.813Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri319 -10.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-912.978 -423.268Yabancı Para Çevrim Farkları-912.978 -423.268Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-912.978 -423.268DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-914.108 -384.933TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)155.822 847.207Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları155.822 847.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845045BIST