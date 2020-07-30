***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 18.048.473 21.533.019 8.701.666 12.059.609Satışların Maliyeti21 -3.987.021 -5.500.617 -2.160.790 -2.041.690TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.061.452 16.032.402 6.540.876 10.017.919BRÜT KAR (ZARAR)14.061.452 16.032.402 6.540.876 10.017.919Genel Yönetim Giderleri22 -2.493.035 -2.144.198 -1.078.035 -1.056.720Pazarlama Giderleri22 -9.784.692 -7.150.690 -4.794.630 -4.012.496Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -8.094.522 -5.644.792 -3.790.380 -2.894.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 13.368.294 3.993.055 4.452.905 1.027.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.573.617 -1.442.638 323.651 -917.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.483.880 3.643.139 1.654.387 2.164.542Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-45 -45FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.483.835 3.643.139 1.654.342 2.164.542Finansman Gelirleri24 941.112 607.449 467.922 424.274Finansman Giderleri24 -2.874.078 -1.275.289 -1.178.955 -632.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.550.869 2.975.299 943.309 1.956.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-779.544 418.099 -241.914 204.487Dönem Vergi (Gideri) Geliri-300.683 -94.811Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-478.861 418.099 -147.103 204.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258DÖNEM KARI (ZARARI)1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.546.264 260.946Dönem Karı (Zararı)26 1.771.325 3.393.398Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.771.325 3.393.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13-14 3.598.944 -1.375.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.392.979 2.589.278Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.787.975 625.536Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.790.532 625.536Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.188.989 172.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 216.098 172.331Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler972.891Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-298.093 464.905Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler201.637 464.905Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 -511.794Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 12.064Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 -3.006.065 -4.679.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler650.778 -418.099Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-117.619 -129.885Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.824.005 -1.745.802Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.097.443 -2.050.988İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)27 -196.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.294.256 -2.050.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -24.423 -21.698İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27 1.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -26.226 -21.698Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -96.491 401.099Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 340.302 -132.316Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.401.503 1.366.720İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27 141.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.543.091 1.366.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -1.983.355 -1.609.586Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.859.487 -1.316.626İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.859.487 -1.316.626Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)12 -72.618 -160.990Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 4.208.728 1.986.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.032.601 -207.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-160.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.872.368 -207.878Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.546.264 272.515Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.569YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.406.074 -3.330.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.689 34.836Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 3.689Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.836Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.409.763 -3.434.627Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-821.199 -3.434.627Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.588.564Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz8.374.987Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı3.447.559 3.834.475TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.397.222 34.321.463TOPLAM VARLIKLAR86.264.023 76.987.890KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 21.033.328 8.198.384İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 21.033.328 8.198.384Banka Kredileri6 19.258.685 6.646.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.633.218 1.501.020Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 141.425 51.014Ticari Borçlar7 1.427.147 3.870.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 141.542 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.285.605 3.870.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.820.171 3.803.526Diğer Borçlar8 423.915 2.283.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 423.915 2.283.402Devlet Teşvik ve Yardımları12 145.238 145.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.552.115 1.256.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.552.115 1.256.970Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 300.683 0Kısa Vadeli Karşılıklar650.627 486.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar650.627 486.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 82.106 2.200.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler82.106 2.200.658ARA TOPLAM31.435.330 22.245.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.435.330 22.245.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.313.385 2.600.134İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 2.313.385 2.600.134Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.313.385 2.600.134Devlet Teşvik ve Yardımları12 157.362 229.980Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.187 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.187 0Uzun Vadeli Karşılıklar704.337 234.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar704.337 234.239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.235.271 3.064.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.670.601 25.309.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.593.422 51.678.076Ödenmiş Sermaye20 14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -357.644 -31.656Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-357.644 -31.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-357.644 -31.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -3.367.587 -1.874.417Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-3.367.587 -1.874.417Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 2.953.560 2.106.969Yasal Yedekler2.953.560 2.106.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 36.325.255 26.091.485Net Dönem Karı veya Zararı26 1.771.325 11.117.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.593.422 51.678.076TOPLAM KAYNAKLAR86.264.023 76.987.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler450.587 4.079.221 -4.529.808 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 -1.757 -582.848 3.393.398 2.808.793 2.808.793Dönem Karı (Zararı)3.393.398 3.393.398 3.393.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.757 -582.848 -584.605 -584.605Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 14.268.513 -32.283 -1.350.631 1.499.969 26.698.484 3.393.398 44.477.450 44.477.450Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 14