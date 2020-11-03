***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 27.342.434 27.124.951 9.293.961 5.591.932Satışların Maliyeti21 -5.331.569 -8.138.512 -1.344.548 -2.637.895TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.010.865 18.986.439 7.949.413 2.954.037BRÜT KAR (ZARAR)22.010.865 18.986.439 7.949.413 2.954.037Genel Yönetim Giderleri22 -3.612.953 -3.292.155 -1.119.918 -1.147.957Pazarlama Giderleri22 -15.423.617 -10.646.013 -5.638.925 -3.495.323Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -11.826.180 -8.414.801 -3.731.658 -2.770.009Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.968.870 8.271.160 7.600.576 4.278.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.037.175 -1.986.428 -463.558 -543.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.079.810 2.918.202 4.595.930 -724.937Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler77.868 77.868Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.612 -1.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.156.066 2.918.202 4.672.231 -724.937Finansman Gelirleri24 2.176.646 953.879 1.235.534 346.430Finansman Giderleri24 -5.079.559 -1.582.272 -2.205.481 -306.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.253.153 2.289.809 3.702.284 -685.490Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-845.398 165.082 -65.854 -253.017Dönem Vergi (Gideri) Geliri-881.133 (Gideri) Geliri35.735 165.082 514.596 -253.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507DÖNEM KARI (ZARARI)5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.986.184 7.060.488Dönem Karı (Zararı)5.407.755 2.454.891Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26 5.407.755 2.454.891Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.338.655 1.987.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 5.333.606 3.837.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.401.710 251.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.404.267 251.273Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler786.609 -9.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 612.607 -9.766Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler174.002Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler578.213 662.777Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-74.820 -140.119Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.036.028 802.896Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 -397.282Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 14.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.503.608 -2.531.383Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 451.255 -165.082Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-386.440 -57.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.917.084 2.646.707Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.374.665 5.119.254İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.483.625 92.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.858.290 5.027.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -137.195 -22.633İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-133.461 -22.633Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -138.708 299.564Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 636.389 -541.269Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.121.866 -412.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.121.866 -412.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.044.544 -1.500.015Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.714.045 -1.264.110İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.714.045 -1.264.110Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)12 -254.185 -240.435Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 4.252.652 1.613.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.936.079 -404.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)141.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.077.363 -404.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.986.184 7.089.232Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.320.365 -5.021.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17-18 4.748 34.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.748 34.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 -7.399.933 -5.196.477Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-248.752Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.151.181 -5.196.477Alınan Faiz74.820 140.119FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.722.652 -2.295.474Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 20.669.547 4.018.896Kredilerden Nakit Girişleri19.183.540 4.018.896Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.486.007Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -6.762.250 -5.511.474Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.762.250 -5.511.474Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.148.617Ödenen Faiz-1.036.028 -802.896YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.388.471 -256.509Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.204.968 -279.398NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.593.439 -535.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.013.700 7.915.641DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.607.139 7.379.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.607.139 6.013.700Ticari Alacaklar7 28.408.583 33.646.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar577.113 503.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.831.470 33.143.679Diğer Alacaklar8 276.078 460.921İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15.616 11.882İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar260.462 449.039Stoklar10 715.072 573.807Peşin Ödenmiş Giderler11 1.035.978 1.672.367İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.035.978 1.672.367Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 70.307Diğer Dönen Varlıklar157.543 228.520İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.177 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar139.366 228.520ARA TOPLAM48.200.393 42.666.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.200.393 42.666.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar1.840 1.840Ticari Alacaklar7 4.531.559 3.388.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.531.559 3.388.869Diğer Alacaklar322.038 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar322.038 0Maddi Duran Varlıklar17 4.648.694 5.171.645Mobilya ve Demirbaşlar1.184.422 1.168.661Özel Maliyetler55.288 40.006Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar3.408.984 3.962.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 27.995.664 21.924.634Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri23.993.961 13.549.647Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.001.703 8.374.987Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 3.979.206 3.834.475TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.479.001 34.321.463TOPLAM VARLIKLAR89.679.394 76.987.890KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 23.058.618 8.198.384İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.058.618 8.198.384Banka Kredileri21.216.930 6.646.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.701.286 1.501.020Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar140.402 51.014Ticari Borçlar7 826.624 3.870.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar826.624 3.870.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.758.982 3.803.526Diğer Borçlar8 569.357 2.283.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar569.357 2.283.402Devlet Teşvik ve Yardımları12 121.033 145.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.455.294 1.256.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.455.294 1.256.970Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 632.807 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 660.696 486.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar660.696 486.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 188.301 2.200.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler188.301 2.200.658ARA TOPLAM33.271.712 22.245.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.271.712 22.245.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.188.730 2.600.134İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.188.730 2.600.134Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.600.134Devlet Teşvik ve Yardımları12 229.980Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.328 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.328 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 781.840 234.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar781.840 234.239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.024.898 3.064.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.296.610 25.309.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.382.784 51.678.076Ödenmiş Sermaye20 14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -418.096 -31.656Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-418.096 -31.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-418.096 -31.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -5.154.203 -1.874.417Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-5.154.203 -1.874.417Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 2.953.560 2.106.969Yasal Yedekler2.953.560 2.106.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 36.325.255 26.091.485Net Dönem Karı veya Zararı26 5.407.755 11.117.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.382.784 51.678.076TOPLAM KAYNAKLAR89.679.394 76.987.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.291 -427.023 2.454.891 2.002.577 2.002.577Dönem Karı (Zararı)2.454.891 2.002.577 2.002.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.291 -427.023 -452.314 -452.314Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -55.817 -1.194.806 1.499.969 26.698.484 2.454.891 43.671.234 43.671.234Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 -11.117.182 51.678.076 51.678.076Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler846.591 10.270.591 -11.117.182 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-386.440 -3.279.786 5.407.755 1.741.529 1.741.529Dönem Karı (Zararı)5.407.755 5.407.755 5.407.755Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-386.440 -3.279.786 -3.666.226 -3.666.226Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.821 -36.821 -36.821Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -418.096 -5.154.203 2.953.560 36.325.255 5.407.755 53.382.784 53.382.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-386.440 -25.291 -60.452 -23.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-495.436 -32.425 -77.503 -30.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler108.996 7.134 17.051 6.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri108.996 7.134 17.051 6.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.279.786 -427.023 -1.786.616 155.825Yabancı Para Çevrim Farkları-3.279.786 -427.023 -1.786.616 155.825Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-3.279.786 -427.023 -1.786.616 155.825DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.666.226 -452.314 -1.847.068 132.291TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.741.529 2.002.577 1.789.362 -806.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.741.529 2.002.577 1.789.362 -806.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885902BIST