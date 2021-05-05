***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 10.250.111 9.346.807Satışların Maliyeti21 -1.871.943 -1.826.231TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.378.168 7.520.576BRÜT KAR (ZARAR)8.378.168 7.520.576Genel Yönetim Giderleri22 -1.419.027 -1.415.000Pazarlama Giderleri22 -5.072.043 -4.990.062Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -4.372.104 -4.304.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 9.204.565 8.915.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 24 853.038 473.190Finansman Giderleri24 -2.714.303 -1.695.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.954.407 1.607.560Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri529.689 -537.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri-137.182 -205.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri666.871 -331.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.484.096 1.069.930DÖNEM KARI (ZARARI)2.484.096 1.069.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.484.096 1.069.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 0,17400000 0,07500000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.729 1.724.574Dönem Karı (Zararı)2.484.096 1.069.930Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 2.484.096 1.069.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.541.129 1.520.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 1.999.431 1.712.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler412.147 969.081Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 412.147 971.638Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler677.495 1.103.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 447.152 169.676Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 788.374Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler230.343 145.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler691.367 37.151Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 521.826 48.830Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 177.336 392Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -7.795 -12.071Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 -9.793.543 -3.178.400Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -529.861 537.311Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler1.835 339.249Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.171.762 -865.552Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.879.990 3.441.299İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.039.460 -362.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 4.919.450 3.803.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.225.098 42.688İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.968 1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.227.066 41.538Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 11.675 -213.227Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.231.916 539.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-459.855 -1.667.335İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.352İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -459.855 -1.679.687Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -2.376.492 -2.081.300Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -69.826 -137.595İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-69.826İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -137.595Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)13 -36.310 -36.309Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 3.806.913 1.709.681İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.577.515 -2.463.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.104 -30.615Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.566.411 -2.432.821Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları114.729 1.724.574YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.286.097 -2.796.806Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.058 3.689Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.058 3.689Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.287.155 -2.800.495Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 199.225 -1.311.166Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.486.380 -1.489.329Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.089.053 9.600.662Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 12.377.620 11.397.964Kredilerden Nakit Girişleri6 11.070.130 10.653.611Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 1.307.490 744.353Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -16.718.095 -987.885Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -16.718.095 -987.885Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.226.752 -760.587Ödenen Faiz28 -521.826 -48.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.260.421 8.528.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi635.328 425.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.625.093 8.954.391DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.965.003 6.013.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.339.910 14.968.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.339.910 14.965.003Ticari Alacaklar7 42.220.618 42.882.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.095.685 469.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.124.933 42.413.357Diğer Alacaklar8 66.101 30.648İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16.652 14.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.449 15.964Stoklar11 795.749 807.424Peşin Ödenmiş Giderler10 2.912.697 1.680.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.912.697 1.680.781Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 33.360Diğer Dönen Varlıklar10 97.403 52.939İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar97.403 52.939ARA TOPLAM53.432.478 60.453.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.432.478 60.453.113DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar1.840 1.840Ticari Alacaklar7 4.796.522 4.275.672İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.796.522 4.275.672Diğer Alacaklar8 582.744 525.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar582.744 525.140Maddi Duran Varlıklar14 3.755.056 4.161.020Mobilya ve Demirbaşlar1.253.007 1.236.322Özel Maliyetler47.285 51.145Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.454.764 2.873.553Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 31.792.677 28.958.470Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri24.120.517 22.767.372Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.672.160 6.191.098Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.036.092 3.369.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.964.931 41.291.822TOPLAM VARLIKLAR98.397.409 101.744.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 14.193.945 18.153.692İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.193.945 18.153.692Banka Kredileri14.127.535 18.126.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar66.410 27.384Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.901.011 1.757.718İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.901.011 1.757.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.901.011 1.757.718Ticari Borçlar7 1.012.711 1.451.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.012.711 1.451.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.256.150 4.632.642Diğer Borçlar8 1.091.197 1.161.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.091.197 1.161.023Devlet Teşvik ve Yardımları11 48.412 84.722Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.507.058 8.716.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.507.058 8.716.002Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 136.551 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 991.484 761.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar991.484 761.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.441.814 2.775.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.441.814 2.775.588ARA TOPLAM35.580.333 39.494.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.580.333 39.494.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.818.575 1.868.458İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.818.575 1.868.458Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.818.575 1.868.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 323.080 307.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)323.080 307.223Uzun Vadeli Karşılıklar19 774.338 559.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar774.338 559.823TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.915.993 2.735.504TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.496.326 42.229.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 59.901.083 59.515.119Ödenmiş Sermaye14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-165.457 -167.292Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.457 -167.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.457 -167.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.555.137 -4.455.170Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-6.555.137 -4.455.170Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.953.560 2.953.560Yasal Yedekler2.953.560 2.953.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.915.508 36.325.254Net Dönem Karı veya Zararı26 2.484.096 10.590.254TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.901.083 59.515.119TOPLAM KAYNAKLAR98.397.409 101.744.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076 51.678.076Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.117.182 -11.117.182 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -1.130 -912.978 1.069.930 155.822 155.822Dönem Karı (Zararı)30 1.069.930 1.069.930 1.069.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -1.130 -912.978 -914.108 -914.108Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler22 14.268.513 -32.786 -2.787.395 2.106.969 37.208.667 1.069.930 51.833.898 51.833.898Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler10.590.254 -10.590.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 1.835 -2.099.967 2.484.096 385.964 385.964Dönem Karı (Zararı)30 2.484.096 2.484.096 2.484.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 1.835 -2.099.967 -2.098.132 -2.098.132Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler22 14.268.513 -165.457 -6.555.137 2.953.560 46.915.508 2.484.096 59.901.083 59.901.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.484.096 1.069.930DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.835 -1.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.294 -1.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-459 319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-459 319Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.099.967 -912.978Yabancı Para Çevrim Farkları-2.099.967 -912.978Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.099.967 -912.978DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.098.132 -914.108TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)385.964 155.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları385.964 155.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934716BIST