***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 22.757.405 18.048.473 12.507.294 8.701.666Satışların Maliyeti21 -4.756.541 -3.987.021 -2.884.598 -2.160.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.000.864 14.061.452 9.622.696 6.540.876BRÜT KAR (ZARAR)18.000.864 14.061.452 9.622.696 6.540.876Genel Yönetim Giderleri22 -2.975.287 -2.493.035 -1.556.260 -1.078.035Pazarlama Giderleri22 -11.064.779 -9.784.692 -5.992.736 -4.794.630Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -9.266.832 -8.094.522 -4.894.728 -3.790.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 12.012.604 13.368.294 2.808.039 4.452.905Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.402.893 -2.573.617 -499.006 323.651ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.303.677 4.483.880 -511.995 1.654.387Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-45 -45FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.303.677 4.483.835 -511.995 1.654.342Finansman Gelirleri24 2.013.221 941.112 1.160.183 467.922Finansman Giderleri24 -3.435.627 -2.874.078 -721.324 -1.178.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.881.271 2.550.869 -73.136 943.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.692.326 -779.544 1.162.637 -241.914Dönem Vergi (Gideri) Geliri-191.380 -300.683 -54.198 -94.811Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.883.706 -478.861 1.216.835 -147.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395DÖNEM KARI (ZARARI)3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.966.971 3.546.264Dönem Karı (Zararı)3.573.597 1.771.325Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 3.573.597 1.771.325Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.810.829 3.598.944Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 3.978.032 3.392.979Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler437.793 1.787.975Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 443.486 1.790.532Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.693 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.756.525 1.188.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 978.815 216.098Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 808.958Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler777.710 163.933Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler569.315 -298.093Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -19.872 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 455.985 201.637Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 135.986 -511.794Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -2.784 12.064Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 -8.643.520 -3.006.065Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -1.845.673 650.778Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-63.301 -117.619Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.204.203 -1.824.005Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.109.019 3.097.443İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.338.171 -196.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 16.447.190 3.294.256Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler730.425 -24.423İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.680 1.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 733.105 -26.226Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 15.421 -96.491Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.031.405 340.302Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.245 -2.401.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)204.438 141.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -211.683 -2.543.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -2.244.624 -1.983.355Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 123.976 -1.859.487İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 123.976 -1.859.487Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)13 -72.618 -72.618Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.798.231 4.208.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.216.977 -3.032.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.756 -160.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.181.221 -2.872.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.966.971 3.546.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.518.894 -5.406.074Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.058 3.689Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.058 3.689Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.539.824 -5.409.763Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -475.671 -821.199Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -5.064.153 -4.588.564Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz28 19.872 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.606.976 12.346.558Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 23.522.266 16.975.669Kredilerden Nakit Girişleri6 23.315.110 15.881.155Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriKredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.791.701 -3.437.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -667.604 -990.019Ödenen Faiz28 -455.985 -201.637YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.055.053 10.486.748Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi664.561 443.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.719.614 10.930.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.965.003 6.013.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.684.617 16.943.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.684.617 14.965.003Ticari Alacaklar7 28.403.261 42.882.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.358.923 469.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.044.338 42.413.357Diğer Alacaklar8 67.044 30.648İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17.364 14.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.680 15.964Stoklar9 797.696 807.424Peşin Ödenmiş Giderler10 1.968.496 1.680.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.968.496 1.680.781Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 33.360Diğer Dönen Varlıklar122.055 52.939İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar122.055 52.939ARA TOPLAM56.043.169 60.453.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.043.169 60.453.113DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar1.840 1.840Ticari Alacaklar7 4.889.265 4.275.672İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.889.265 4.275.672Diğer Alacaklar8 609.281 525.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar609.281 525.140Maddi Duran Varlıklar12 4.383.247 4.161.020Mobilya ve Demirbaşlar1.327.617 1.236.322Özel Maliyetler43.424 51.145Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar3.012.206 2.873.553Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 33.615.531 28.958.470Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri24.456.689 22.767.372Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.158.842 6.191.098Peşin Ödenmiş Giderler10 743.690 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler743.690Ertelenmiş Vergi Varlığı25 5.269.212 3.369.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.512.066 41.291.822TOPLAM VARLIKLAR105.555.235 101.744.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 23.285.943 18.153.692İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.285.943 18.153.692Banka Kredileri23.200.445 18.126.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar85.498 27.384Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.902.443 1.757.718İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.902.443 1.757.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.902.443 1.757.718Ticari Borçlar7 1.501.591 1.451.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlar204.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.297.195 1.451.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.388.018 4.632.642Diğer Borçlar8 1.284.999 1.161.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.284.999 1.161.023Devlet Teşvik ve Yardımları11 12.104 84.722Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.061.771 8.716.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.061.771 8.716.002Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 53.859Kısa Vadeli Karşılıklar1.538.851 761.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.538.851 761.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 292.948 2.775.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler292.948 2.775.588ARA TOPLAM39.322.527 39.494.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.322.527 39.494.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.868.458İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.428.939 1.868.458Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.428.939 1.868.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.759.685 307.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.759.685 307.223Uzun Vadeli Karşılıklar19 840.057 559.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar840.057 559.823TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.028.681 2.735.504TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.351.208 42.229.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 60.204.027 59.515.119Ödenmiş Sermaye14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-230.595 -167.292Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230.595 -167.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230.595 -167.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.276.555 -4.455.170Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-7.276.555 -4.455.170Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.600 2.953.560Yasal Yedekler3.018.600 2.953.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.850.467 36.325.254Net Dönem Karı veya Zararı26 3.573.597 10.590.254TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.204.027 59.515.119TOPLAM KAYNAKLAR105.555.235 101.744.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076 51.678.076Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler846.591 10.270.591 -11.117.182 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -325.988 -1.493.170 1.771.325 -47.833 -47.833Dönem Karı (Zararı)26 1.771.325 1.771.325 1.771.325Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -325.988 -1.493.170 -1.819.158 -1.819.158Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.821 -36.821 -36.821Dönem Sonu Bakiyeler20 14.268.513 -357.644 -3.367.587 2.953.560 36.325.255 1.771.325 51.593.422 51.593.422Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.520 36.325.254 10.590.254 59.515.079 59.515.079Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21-22 -63.303 -2.821.385 3.573.597 688.909 688.909Dönem Karı (Zararı)26 3.573.597 3.573.597 3.573.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -63.303 -2.821.385 -2.884.688 -2.884.688Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39 39 39Dönem Sonu Bakiyeler20 14.268.513 -230.595 -7.276.555 3.018.600 46.850.467 3.573.597 60.204.027 60.204.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-63.303 -325.988 -65.138 -324.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.129 -417.933 -81.423 -416.484Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.826 91.945 16.285 91.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.826 91.945 16.285 91.626Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.821.385 -1.493.170 -721.418 -580.192Yabancı Para Çevrim Farkları-2.821.385 -1.493.170 -721.418 -580.192Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)20 -2.821.385 -1.493.170 -721.418 -580.192DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.884.688 -1.819.158 -786.556 -905.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)688.909 -47.833 302.945 -203.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları688.909 -47.833 302.945 -203.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955535BIST