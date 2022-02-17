***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 84.439.676 53.352.586Satışların Maliyeti23 -12.834.070 -9.428.027TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71.605.606 43.924.559BRÜT KAR (ZARAR)71.605.606 43.924.559Genel Yönetim Giderleri24 -6.639.684 -5.149.959Pazarlama Giderleri24 -30.243.152 -22.574.136Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -21.798.744 -16.595.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 49.058.730 17.927.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -18.059.571 -3.038.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.923.185 14.493.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.923.185 14.493.729Finansman Gelirleri28 7.143.160 3.098.470Finansman Giderleri28 -15.309.691 -6.164.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.756.654 11.427.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-676.555 -837.711Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.461.413 -339.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 1.784.858 -498.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.080.099 10.590.254DÖNEM KARI (ZARARI)35.080.099 10.590.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.080.099 10.590.254Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 2,45900000 0,74200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.295.978 10.172.317Dönem Karı (Zararı)35.080.099 10.590.254Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 35.080.099 10.590.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.526.451 4.801.534Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 7.962.694 7.245.681Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.314.086 1.736.522Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 12.319.779 1.739.079Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.693 -2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.894.978 1.279.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 687.394 430.486Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.633.565 574.930Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler574.019 274.447Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-196.300 632.961Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -1.856.922 -399.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.660.622 1.032.521Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 -30.462.168 -6.385.831Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 379.373 427.974Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-419.114 -135.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.257.670 -5.219.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.398.176 -11.109.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.151.251 -1.711.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.246.925 -9.397.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-477.763 1.300.121İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.974 -2.802İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -465.789 1.302.923Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -654.591 -231.060Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -681.348 -8.414Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.749.672 -2.461.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.749.672 -2.461.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 228.710 829.116Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.074.493 -1.122.379İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.074.493 -1.122.379Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)13 -84.722 -290.496Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 9.185.435 7.766.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-199.380 107.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-142.509 212.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-56.871 -104.902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.295.978 10.172.317YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.921.590 -10.927.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.444 4.749Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 23.444 4.749Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.998.125 -10.932.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.068.640 -870.391Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -12.929.485 -10.061.639Alınan Faiz28 53.091 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.829.054 8.267.206Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 37.625.087 20.780.349Kredilerden Nakit Girişleri6 36.028.127 19.679.335Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 1.596.960 1.101.014Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -21.402.645 -8.762.250Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -21.402.645 -8.762.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.110.498 -2.726.899Ödenen Faiz28 -1.282.890 -1.023.994YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.203.442 7.512.242Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.422.422 1.439.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.625.864 8.951.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.965.003 6.013.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.590.867 14.965.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.590.867 14.965.003Ticari Alacaklar7 64.898.669 42.882.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.283.838 469.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar60.614.831 42.413.357Diğer Alacaklar8 26.658 30.648İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26.658 14.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 15.964Stoklar11 1.467.708 807.424Peşin Ödenmiş Giderler12 1.519.451 1.680.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.519.451 1.680.781Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 33.360Diğer Dönen Varlıklar228.808 52.939İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar228.808 52.939ARA TOPLAM99.732.161 60.453.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.732.161 60.453.113DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar1.840 1.840Ticari Alacaklar7 0 4.275.672İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 4.275.672Diğer Alacaklar8 1.115.243 525.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.115.243 525.140Maddi Duran Varlıklar14 4.767.228 4.161.020Mobilya ve Demirbaşlar1.471.116 1.236.322Özel Maliyetler35.704 51.145Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar3.260.408 2.873.553Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 46.464.158 28.958.470Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri43.698.462 22.767.372Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.765.696 6.191.098Peşin Ödenmiş Giderler12 842.678 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler842.678Ertelenmiş Vergi Varlığı29 5.259.316 3.369.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.450.463 41.291.822TOPLAM VARLIKLAR158.182.624 101.744.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 32.286.416 18.153.692İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.286.416 18.153.692Banka Kredileri32.136.244 18.126.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar150.172 27.384Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.383.290 1.757.718İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.383.290 1.757.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.383.290 1.757.718Ticari Borçlar7 3.741.346 1.451.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.741.346 1.451.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.861.352 4.632.642Diğer Borçlar8 3.235.516 1.161.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.235.516 1.161.023Devlet Teşvik ve Yardımları13 0 84.722Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.616.509 8.716.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.616.509 8.716.002Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.269.009Kısa Vadeli Karşılıklar1.335.160 761.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.335.160 761.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.409.153 2.775.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 7.409.153 2.775.588ARA TOPLAM69.137.751 39.494.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.137.751 39.494.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.054.216 1.868.458İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.054.216 1.868.458Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.054.216 1.868.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.592.151 307.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.592.151 307.223Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.197.089 559.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.197.089 559.823TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.843.456 2.735.504TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.981.207 42.229.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 80.201.417 59.515.119Ödenmiş Sermaye14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-586.405 -167.292Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-586.405 -167.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-586.405 -167.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.429.857 -4.455.170Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-18.429.857 -4.455.170Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.600 2.953.560Yasal Yedekler3.018.600 2.953.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.850.467 36.325.254Net Dönem Karı veya Zararı30 35.080.099 10.590.254TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.201.417 59.515.119TOPLAM KAYNAKLAR158.182.624 101.744.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler846.591 10.270.591 -11.117.182 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-135.636 -2.580.753 10.590.254 7.873.865 7.873.865Dönem Karı (Zararı)30 10.590.254 10.590.254 10.590.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22 -135.636 -2.580.753 -2.716.389 -2.716.389Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-36.821 -36.821Dönem Sonu Bakiyeler22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-419.113 -13.974.687 35.080.099 20.686.299 20.686.299Dönem Karı (Zararı)30 35.080.099 35.080.099 35.080.099Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22 -419.113 -13.974.687 -14.393.800 -14.393.800Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-40 39 -1 -1Dönem Sonu Bakiyeler22 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)35.080.099 10.590.254DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-419.113 -135.636Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -523.891 -169.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler104.778 33.909Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 104.778 33.909Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-13.974.687 -2.580.753Yabancı Para Çevrim Farkları-13.974.687 -2.580.753Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)22 -13.974.687 -2.580.753DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.393.800 -2.716.389TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.686.299 7.873.865Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.686.299 7.873.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002474BIST