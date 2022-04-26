***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 16.717.321 10.250.111Satışların Maliyeti21 -2.753.636 -1.871.943TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.963.685 8.378.168BRÜT KAR (ZARAR)13.963.685 8.378.168Genel Yönetim Giderleri22 -2.681.530 -1.419.027Pazarlama Giderleri22 -9.311.643 -5.072.043Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -6.441.458 -4.372.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 11.347.980 9.204.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.814.738 -2.903.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.062.296 3.815.672FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.062.296 3.815.672Finansman Gelirleri24 1.572.017 853.038Finansman Giderleri24 -3.525.788 -2.714.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.108.525 1.954.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-436.270 529.689Dönem Vergi (Gideri) Geliri-885.029 -137.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 448.759 666.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.672.255 2.484.096DÖNEM KARI (ZARARI)2.672.255 2.484.096Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.672.255 2.484.096Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.002.507 114.729Dönem Karı (Zararı)2.672.255 2.484.096Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26 2.672.255 2.484.096Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.089.379 -6.541.129Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 2.543.966 1.999.431Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.195 412.147Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.195 412.147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.404.756 677.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 825.821 447.152Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler578.935 230.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.183 691.367Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -530.435 -7.795Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 589.618 699.162Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 -14.437.548 -9.793.543Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.798.777 -529.861Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler135.846 1.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.419.631 4.171.762Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.032.315 3.879.990İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -90.806 -1.039.460İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 25.123.121 4.919.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.530.852 2.225.098İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.623 -1.968İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.533.475 2.227.066Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -403.847 11.675Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -989.555 -1.231.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.032.897 -459.855İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.032.897 -459.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -1.380.471 -2.376.492Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler569.532 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)569.532 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.794.125 -69.826İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.794.125 -69.826Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 -36.310Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.435.443 3.806.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.547.616 -1.577.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-116.140 -11.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.431.476 -1.566.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.002.507 114.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.857.128 -2.286.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.546 1.058Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 1.546 1.058Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.997.929 -2.287.155Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.947.818 199.225Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.050.111 -2.486.380Alınan Faiz24 139.255 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.095.504 -6.089.053Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.118.620 12.377.620Kredilerden Nakit Girişleri6 6.118.620 11.070.130Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 1.307.490Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.447.422 -16.718.095Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.447.422 -16.718.095Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -361.002 -1.226.752Ödenen Faiz24 -405.700 -521.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.950.125 -8.260.421Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.169.096 635.328NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.781.029 -7.625.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.590.867 14.965.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.809.838 7.339.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.809.838 31.590.867Ticari Alacaklar7 44.504.244 64.898.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.395.530 4.283.838İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar40.108.714 60.614.831Diğer Alacaklar8 58.883 26.658İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29.281 26.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.602Stoklar9 1.871.555 1.467.708Peşin Ödenmiş Giderler10 2.060.678 1.519.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.060.678 1.519.451Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.570Diğer Dönen Varlıklar343.378 228.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar343.378 228.808ARA TOPLAM75.650.146 99.732.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.650.146 99.732.161DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar5 1.840 1.840Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 986.093 1.115.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar986.093 1.115.243Maddi Duran Varlıklar12 8.779.043 4.767.228Mobilya ve Demirbaşlar1.550.658 1.471.116Özel Maliyetler73.065 35.704Yapılmakta Olan Yatırımlar1.622.364Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar5.532.956 3.260.408Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 50.584.295 46.464.158Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri44.776.775 43.698.462Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.807.520 2.765.696Peşin Ödenmiş Giderler10 1.291.006 842.678İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.291.006 842.678Ertelenmiş Vergi Varlığı25 5.674.113 5.259.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.316.390 58.450.463TOPLAM VARLIKLAR142.966.536 158.182.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 23.372.672 32.286.416İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.372.672 32.286.416Banka Kredileri23.234.545 32.136.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar138.127 150.172Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.469.769 2.383.290İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.469.769 2.383.290Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.469.769 2.383.290Ticari Borçlar7 2.387.554 3.741.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.387.554 3.741.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.480.881 4.861.352Diğer Borçlar8 441.391 3.235.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar441.391 3.235.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.903.127 11.616.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.903.127 11.616.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 885.029 2.269.009Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.914.095 1.335.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.914.095 1.335.160Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.729.835 7.409.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.729.835 7.409.153ARA TOPLAM49.584.353 69.137.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.584.353 69.137.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.534.613 1.054.216İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.534.613 1.054.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.534.613 1.054.216Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler569.532Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.740.976 6.592.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.740.976 6.592.151Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.274.167 1.197.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.274.167 1.197.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.119.288 8.843.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.703.641 77.981.207ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.262.895 80.201.417Ödenmiş Sermaye14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-450.559 -586.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-450.559 -586.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-450.559 -586.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.176.480 -18.429.857Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-22.176.480 -18.429.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.600 3.018.600Yasal Yedekler3.018.600 3.018.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.930.566 46.850.467Net Dönem Karı veya Zararı2.672.255 35.080.099TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.262.895 80.201.417TOPLAM KAYNAKLAR142.966.536 158.182.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119Transferler10.590.254 -10.590.254Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.835 -2.099.967 2.484.096 385.964 385.964Dönem Karı (Zararı)26 2.484.096 2.484.096 2.484.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.835 -2.099.967 -2.098.132 -2.098.132Dönem Sonu Bakiyeler20 14.268.513 -165.457 -6.555.137 2.953.560 46.915.508 2.484.096 59.901.083 59.901.083Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417Transferler35.080.099 -35.080.099 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.846 -3.746.623 2.672.255 -938.522 -938.522Dönem Karı (Zararı)26 2.672.255 2.672.255 2.672.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 135.846 -3.746.623 -3.610.777 -3.610.777Dönem Sonu Bakiyeler20 14.268.513 -450.559 -22.176.480 3.018.600 81.930.566 2.672.255 79.262.895 79.262.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.672.255 2.484.096DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.846 1.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 169.808 2.294Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.962 -459Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -33.962 -459Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.746.623 -2.099.967Yabancı Para Çevrim Farkları-3.746.623 -2.099.967Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)20 -3.746.623 -2.099.967DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.610.777 -2.098.132TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-938.522 385.964Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-938.522 385.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024070BIST