***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 39.034.291 22.757.405 22.316.970 12.507.294
Satışların Maliyeti
22 -5.617.369 -4.756.541 -2.863.733 -2.884.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.416.922 18.000.864 19.453.237 9.622.696
BRÜT KAR (ZARAR)
33.416.922 18.000.864 19.453.237 9.622.696
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.440.420 -2.975.287 -2.758.890 -1.556.260
Pazarlama Giderleri
23 -20.439.072 -11.064.779 -11.127.429 -5.992.736
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -13.668.817 -9.266.832 -7.227.359 -4.894.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 23.491.132 12.012.604 12.143.152 2.808.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -5.744.348 -3.402.893 -3.929.610 -499.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.615.397 3.303.677 6.553.101 -511.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.615.397 3.303.677 6.553.101 -511.995
Finansman Gelirleri
25 3.958.812 2.013.221 2.386.795 1.160.183
Finansman Giderleri
25 -6.230.705 -3.435.627 -2.704.917 -721.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.343.504 1.881.271 6.234.979 -73.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.824.020 1.692.326 -5.387.750 1.162.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.258.061 -191.380 -373.032 -54.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.565.959 1.883.706 -5.014.718 1.216.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.046.152 10.966.971
Dönem Karı (Zararı)
3.519.484 3.573.597
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 3.519.484 3.573.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.480.538 -3.810.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 5.779.464 3.978.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.654.672 437.793
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.654.672 443.486
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -5.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
835.133 1.756.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 254.068 978.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
581.065 777.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.109.364 569.315
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -751.655 -19.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.861.019 455.985
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 135.986
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 -2.784
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -21.531.145 -8.643.520
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.700.884 -1.845.673
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-67.834 -63.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.046.130 11.204.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.786.083 15.109.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.345.444 -1.338.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 18.131.527 16.447.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.357.118 730.425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.680 -2.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.363.798 733.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 479.958 15.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.409.441 -1.031.405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.141 -7.245
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 204.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 463.141 -211.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -1.200.699 -2.244.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.887.187 123.976
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.887.187 123.976
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 -72.618
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.501.374 1.798.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.044.217 -3.216.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.990 -35.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.960.227 -3.181.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.046.152 10.966.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.133.794 -5.518.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.764 1.058
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13-14 12.764 1.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.491.793 -5.539.824
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -540.290 -475.671
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.951.503 -5.064.153
Alınan Faiz
25 345.235 19.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.818.232 3.606.976
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 33.052.559 23.522.266
Kredilerden Nakit Girişleri
6 33.052.559 23.315.110
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 207.156
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -37.120.669 -18.791.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -37.120.669 -18.791.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.495.554 -667.604
Ödenen Faiz
25 -1.254.568 -455.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-905.874 9.055.053
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.220.216 664.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.314.342 9.719.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.590.867 14.965.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.905.209 24.684.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.905.209 31.590.867
Ticari Alacaklar
7 43.374.479 64.898.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 4.283.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.374.479 60.614.831
Diğer Alacaklar
8 44.560 26.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 33.338 26.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.222
Stoklar
9 987.750 1.467.708
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.507.234 1.519.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.507.234 1.519.451
Diğer Dönen Varlıklar
312.798 228.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
312.798 228.808
ARA TOPLAM
80.132.030 99.732.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.132.030 99.732.161
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Alacaklar
8 1.094.392 1.115.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.094.392 1.115.243
Maddi Duran Varlıklar
12 1.891.698 1.506.820
Mobilya ve Demirbaşlar
1.824.638 1.471.116
Özel Maliyetler
67.060 35.704
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 5.104.677 3.260.408
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 59.718.673 46.464.158
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
50.466.427 43.698.462
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.252.246 2.765.696
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.264.336 842.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.264.336 842.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 710.315 5.259.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.785.931 58.450.463
TOPLAM VARLIKLAR
149.917.961 158.182.624
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.977.477 32.286.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.977.477 8 1.348.329 3.235.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.348.329 3.235.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.042.925 11.616.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.042.925 11.616.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 420.892 2.269.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.916.225 1.335.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.916.225 1.335.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 958.115 7.409.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
958.115 7.409.153
ARA TOPLAM
63.736.939 69.137.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.736.939 69.137.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.529.958 1.054.216
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.529.958 1.054.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.529.958 1.054.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.667.109 6.592.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.667.109 6.592.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 954.884 1.197.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
954.884 1.197.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.151.951 8.843.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.888.890 77.981.207
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 76.029.071 80.201.417
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-654.239 -586.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-654.239 -586.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-654.239 -586.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.053.853 -18.429.857
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-26.053.853 -18.429.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.018.600 3.018.600
Yasal Yedekler
3.018.600 3.018.600
Diğer Yedekler
484.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.446.539 46.850.467
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.519.484 35.080.099
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.029.071 80.201.417
TOPLAM KAYNAKLAR
149.917.961 158.182.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.140 59.515.140
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.303 -2.821.385 3.573.597 688.909 688.909
Dönem Karı (Zararı)
27 3.573.597 3.573.597 3.573.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -63.303 -2.821.385 -2.884.688 -2.884.688
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40 39 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 14.268.513 -230.595 -7.276.555 3.018.600 46.850.467 3.573.597 60.204.027 60.204.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 0 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
484.027 34.596.072 -35.080.099 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.834 -7.623.996 3.519.484 -4.172.346 -4.172.346
Dönem Karı (Zararı)
27 3.519.484 3.519.484 3.519.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -67.834 -7.623.996 -7.691.830 -7.691.830
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 14.268.513 -654.239 -26.053.853 3.018.600 484.027 81.446.539 3.519.484 76.029.071 76.029.071
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.834 -63.303 -203.680 -65.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -84.792 -79.129 -254.600 -81.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.958 15.826 50.920 16.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 16.958 15.826 50.920 16.285
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.623.996 -2.821.385 -3.877.373 -721.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.623.996 -2.821.385 -3.877.373 -721.418
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-7.623.996 -2.821.385 -3.877.373 -721.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.691.830 -2.884.688 -4.081.053 -786.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.172.346 688.909 -3.233.824 302.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.172.346 688.909 -3.233.824 302.945
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052504
BIST