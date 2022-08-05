***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 39.034.291 22.757.405 22.316.970 12.507.294Satışların Maliyeti22 -5.617.369 -4.756.541 -2.863.733 -2.884.598TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.416.922 18.000.864 19.453.237 9.622.696BRÜT KAR (ZARAR)33.416.922 18.000.864 19.453.237 9.622.696Genel Yönetim Giderleri23 -5.440.420 -2.975.287 -2.758.890 -1.556.260Pazarlama Giderleri23 -20.439.072 -11.064.779 -11.127.429 -5.992.736Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -13.668.817 -9.266.832 -7.227.359 -4.894.728Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 23.491.132 12.012.604 12.143.152 2.808.039Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -5.744.348 -3.402.893 -3.929.610 -499.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.615.397 3.303.677 6.553.101 -511.995FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.615.397 3.303.677 6.553.101 -511.995Finansman Gelirleri25 3.958.812 2.013.221 2.386.795 1.160.183Finansman Giderleri25 -6.230.705 -3.435.627 -2.704.917 -721.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.343.504 1.881.271 6.234.979 -73.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.824.020 1.692.326 -5.387.750 1.162.637Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.258.061 -191.380 -373.032 -54.198Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.565.959 1.883.706 -5.014.718 1.216.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501DÖNEM KARI (ZARARI)3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.046.152 10.966.971Dönem Karı (Zararı)3.519.484 3.573.597Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 3.519.484 3.573.597Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.480.538 -3.810.829Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 5.779.464 3.978.032Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.654.672 437.793Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 20.654.672 443.486Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -5.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler835.133 1.756.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 254.068 978.815Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler581.065 777.710Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.109.364 569.315Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -751.655 -19.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 1.861.019 455.985Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 135.986Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 0 -2.784Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 -21.531.145 -8.643.520Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.700.884 -1.845.673Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-67.834 -63.301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.046.130 11.204.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.786.083 15.109.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.345.444 -1.338.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 18.131.527 16.447.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.357.118 730.425İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.680 -2.680İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.363.798 733.105Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 479.958 15.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.409.441 -1.031.405Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler463.141 -7.245İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 204.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 463.141 -211.683Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -1.200.699 -2.244.624Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.887.187 123.976İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.887.187 123.976Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 -72.618Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.501.374 1.798.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.044.217 -3.216.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-83.990 -35.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.960.227 -3.181.221Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.046.152 10.966.971YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.133.794 -5.518.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.764 1.058Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13-14 12.764 1.058Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.491.793 -5.539.824Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -540.290 -475.671Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.951.503 -5.064.153Alınan Faiz25 345.235 19.872FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.818.232 3.606.976Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 33.052.559 23.522.266Kredilerden Nakit Girişleri6 33.052.559 23.315.110Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 207.156Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -37.120.669 -18.791.701Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -37.120.669 -18.791.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.495.554 -667.604Ödenen Faiz25 -1.254.568 -455.985YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-905.874 9.055.053Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.220.216 664.561NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.314.342 9.719.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.590.867 14.965.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.905.209 24.684.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.905.209 31.590.867Ticari Alacaklar7 43.374.479 64.898.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 4.283.838İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar43.374.479 60.614.831Diğer Alacaklar8 44.560 26.658İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 33.338 26.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.222Stoklar9 987.750 1.467.708Peşin Ödenmiş Giderler10 2.507.234 1.519.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.507.234 1.519.451Diğer Dönen Varlıklar312.798 228.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar312.798 228.808ARA TOPLAM80.132.030 99.732.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.132.030 99.732.161DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar1.840 1.840Diğer Alacaklar8 1.094.392 1.115.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.094.392 1.115.243Maddi Duran Varlıklar12 1.891.698 1.506.820Mobilya ve Demirbaşlar1.824.638 1.471.116Özel Maliyetler67.060 35.704Kullanım Hakkı Varlıkları13 5.104.677 3.260.408Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 59.718.673 46.464.158Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri50.466.427 43.698.462Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.252.246 2.765.696Peşin Ödenmiş Giderler10 1.264.336 842.678İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.264.336 842.678Ertelenmiş Vergi Varlığı26 710.315 5.259.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.785.931 58.450.463TOPLAM VARLIKLAR149.917.961 158.182.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 28.977.477 32.286.416İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.977.477 8 1.348.329 3.235.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.348.329 3.235.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 19.042.925 11.616.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.042.925 11.616.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 420.892 2.269.009Kısa Vadeli Karşılıklar20 1.916.225 1.335.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.916.225 1.335.160Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 958.115 7.409.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler958.115 7.409.153ARA TOPLAM63.736.939 69.137.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.736.939 69.137.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.529.958 1.054.216İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.529.958 1.054.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.529.958 1.054.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.667.109 6.592.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.667.109 6.592.151Uzun Vadeli Karşılıklar20 954.884 1.197.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar954.884 1.197.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.151.951 8.843.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.888.890 77.981.207ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 76.029.071 80.201.417Ödenmiş Sermaye14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-654.239 -586.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-654.239 -586.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-654.239 -586.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.053.853 -18.429.857Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-26.053.853 -18.429.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.600 3.018.600Yasal Yedekler3.018.600 3.018.600Diğer Yedekler484.027Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.446.539 46.850.467Net Dönem Karı veya Zararı27 3.519.484 35.080.099TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.029.071 80.201.417TOPLAM KAYNAKLAR149.917.961 158.182.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.140 59.515.140Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-63.303 -2.821.385 3.573.597 688.909 688.909Dönem Karı (Zararı)27 3.573.597 3.573.597 3.573.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -63.303 -2.821.385 -2.884.688 -2.884.688Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-40 39 0Dönem Sonu Bakiyeler21 14.268.513 -230.595 -7.276.555 3.018.600 46.850.467 3.573.597 60.204.027 60.204.027Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 0 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler484.027 34.596.072 -35.080.099 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.834 -7.623.996 3.519.484 -4.172.346 -4.172.346Dönem Karı (Zararı)27 3.519.484 3.519.484 3.519.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -67.834 -7.623.996 -7.691.830 -7.691.830Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler21 14.268.513 -654.239 -26.053.853 3.018.600 484.027 81.446.539 3.519.484 76.029.071 76.029.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.519.484 3.573.597 847.229 1.089.501DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-67.834 -63.303 -203.680 -65.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -84.792 -79.129 -254.600 -81.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.958 15.826 50.920 16.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 16.958 15.826 50.920 16.285Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.623.996 -2.821.385 -3.877.373 -721.418Yabancı Para Çevrim Farkları-7.623.996 -2.821.385 -3.877.373 -721.418Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-7.623.996 -2.821.385 -3.877.373 -721.418DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.691.830 -2.884.688 -4.081.053 -786.556TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.172.346 688.909 -3.233.824 302.945Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.172.346 688.909 -3.233.824 302.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052504BIST