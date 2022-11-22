***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.10.2022Genel Kurul Tarihi 22.11.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususunun ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. madddesinin tadiline ilişkin ekli tadili metninin görüşülerek, onaylanması4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,5 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ilan Metni re. KAP e-GKS Internet Sitesi.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080210949 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 22.11.2022_Redaksiyon.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081572BIST