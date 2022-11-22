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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.11.2022 12:58
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.10.2022
Genel Kurul Tarihi 22.11.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususunun ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. madddesinin tadiline ilişkin ekli tadili metninin görüşülerek, onaylanması
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
5 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ilan Metni re. KAP e-GKS Internet Sitesi.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080210949 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 22.11.2022_Redaksiyon.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081572


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Tam 7.006 7.075 3,00  
Yarım 3.403 3.458 1,00  
Çeyrek 1.696 1.729 1,00  
Gümüş.Ons 21,21 21,23 0,36  
Gümüş Gr. 12,70 12,72 0,23  
B. Petrol 88,77 88,77 1,32  
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