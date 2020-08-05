***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren şirketimiz, Gartner Raporlarında siber güvenlik alanında yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 Raporu'nda yer aldı. Bu raporda yer alarak, siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi oldu. İki yılda bir olarak güncellenen "Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management" raporu global arenadaki bu konudaki tüm şirketleri değerlendiriyor ve teknolojik seviyelerini, yaratıcıklarını ve piyasadaki etkinliklerini değerlendirerek konunun liderlerini seçiyor. Kron, bu raporda yer alan 12 firmadan biri oldu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865494BIST