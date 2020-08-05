***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 18:29
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Türkiye'nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren şirketimiz, Gartner Raporlarında siber güvenlik alanında yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.
Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 Raporu'nda yer aldı. Bu raporda yer alarak, siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi oldu. İki yılda bir olarak güncellenen "Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management" raporu global arenadaki bu konudaki tüm şirketleri değerlendiriyor ve teknolojik seviyelerini, yaratıcıklarını ve piyasadaki etkinliklerini değerlendirerek konunun liderlerini seçiyor. Kron, bu raporda yer alan 12 firmadan biri oldu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865494
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,1628
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,4057
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,2401
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05463,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 16,51
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2207
|9,2670
|% 2,79
|
|Frank
|7,7321
|7,7787
|% 3,00
|
|Riyal
|1,8745
|1,8839
|% 2,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|19,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,09
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.101
|117,60
|
|Tam
|3.131
|3.192
|120,80
|
|Yarım
|1.520
|1.558
|61,30
|
|Çeyrek
|762
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,73
|
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem