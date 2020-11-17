***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKron, Pakistan'ın bir numaralı 4G (mobil) operatörü olan ve en büyük internet ve geniş bant servis sağlayıcısı Jazz şirketi ile Kron çözümü olan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) için bir kontrat imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888790BIST