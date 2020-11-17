***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 09:19
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kron, Pakistan'ın bir numaralı 4G (mobil) operatörü olan ve en büyük internet ve geniş bant servis sağlayıcısı Jazz şirketi ile Kron çözümü olan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) için bir kontrat imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888790
BIST
12:081.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -19,88
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:087,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:089,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:08470,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,37
|Açılış
|: 470,29
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:06
|YESIL
|48,28
|15.413.157
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.288.495
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,90
|67.546.915
|% 9,72
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,62
|2.034.765.607
|% -3,69
|
|KRDMD
|4,27
|612.798.713
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,91
|561.369.672
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,04
|481.876.563
|% -4,28
|
|THYAO
|11,57
|449.086.337
|% -1,78
|
|EKGYO
|1,91
|561.369.672
|% 1,06
|
|GARAN
|8,62
|2.034.765.607
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,75
|446.735.664
|% -3,85
|
|KRDMD
|4,27
|612.798.713
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,48
|155.371.033
|% -2,63
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7368
|7,7395
|% 0,42
|
|Euro
|9,1852
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1985
|10,2496
|% 0,54
|
|Frank
|8,4655
|8,5164
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,17
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|