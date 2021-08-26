***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Yatırımcılarımız,Son zamanlarda hissemizde yaşanan fiyat hareketleri ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen yoğun mailler üzerine genel bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.06.08.2021 tarihinde yayınlanan ara dönem konsolide finansal tablolarımızda da görüleceği üzere Şirketimiz 2021 yılının ilk yarısında satışlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde büyüme sağlamış ve net karlılığını da % 102 artırmıştır. Şirketimiz güçlü finansal yapısı ile faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettirmektedir. Hisselerimizin fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un denetim ve gözetiminde genel ekonomik koşullar ve mevcut arz/talebe göre oluşmaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta olup Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı sermaye piyasalarında yatırımcılarımızın orta ve uzun vadeli hedeflerle yatırımlarını gerçekleştirmeleri daha uygun bir strateji olacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960537BIST