***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2021 13:15
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Yatırımcılarımız,
Son zamanlarda hissemizde yaşanan fiyat hareketleri ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen yoğun mailler üzerine genel bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
06.08.2021 tarihinde yayınlanan ara dönem konsolide finansal tablolarımızda da görüleceği üzere Şirketimiz 2021 yılının ilk yarısında satışlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde büyüme sağlamış ve net karlılığını da % 102 artırmıştır. Şirketimiz güçlü finansal yapısı ile faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettirmektedir. Hisselerimizin fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un denetim ve gözetiminde genel ekonomik koşullar ve mevcut arz/talebe göre oluşmaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta olup Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı sermaye piyasalarında yatırımcılarımızın orta ve uzun vadeli hedeflerle yatırımlarını gerçekleştirmeleri daha uygun bir strateji olacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960537
BIST
17:541.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
17:548,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:549,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:54483,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,87
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.781.986
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.790.997
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.724.975
|% -10,00
|
|DOBUR
|22,72
|1.480.721
|% -9,98
|
|EDATA
|13,47
|23.263.848
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.914.385
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,00
|24.015.550
|% -9,91
|
|THYAO
|12,77
|1.556.453.999
|% 2,16
|
|GARAN
|9,46
|1.102.457.219
|% -0,73
|
|BRLSM
|10,97
|838.082.877
|% -9,49
|
|GESAN
|24,62
|587.914.385
|% -9,95
|
|PETKM
|6,07
|488.243.257
|% -0,82
|
|MRGYO
|1,12
|427.815.825
|% -8,20
|
|ODAS
|1,47
|242.389.777
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|375.583.625
|% -0,78
|
|THYAO
|12,77
|1.556.453.999
|% 2,16
|
|GARAN
|9,46
|1.102.457.219
|% -0,73
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3900
|8,3978
|% 0,32
|
|Euro
|9,8851
|9,8915
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,05
|
|Frank
|9,1090
|9,1639
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,38
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,03
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|-0,53
|
Seans Raporu
17:54
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17:59MAALT
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
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17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında