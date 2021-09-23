***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yeni Üye Ataması Hakkındaki duyurumuzda belirtmiş olduğumuz yönetim kurulu kararımız İstanbul ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilerek 22.09.2021 tarih 10414 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965021BIST