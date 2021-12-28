***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 20:00
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 sayılı ilkesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince 6 yıllık görev süresi 28.12.2021 tarihi itibarı ile dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Kemal Cılız görevlerinden istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan değerlendirmeye istinaden istifa sebebi ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerine, istifa eden üyenin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve 28/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yavuz Suat Bengür'ün seçilmesine karar verilmiştir. Yavuz Suat Bengür'ün özgeçmişine ve bağımsızlık beyanına ekte yer verilmiştir.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986781
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|6,28
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|PRKAB
|48,92
|12.870.901
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|% -9,97
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|TUCLK
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|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
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|THYAO
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|EKGYO
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|YKBNK
|3,44
|870.004.991
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|GARAN
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|ODAS
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|KRDMD
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|4.747
|204,38
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|2.296
|98,86
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