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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2021 17:06



***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.44 B Bağımsız Üye Değil
Mustafa Kemal Cılız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.12.2015 İcrada Görevli Değil InfoNet Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET İLKER ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.12.2013 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı
ALİ EMİR EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13.04.2021 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz.A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye Değil
HAKKI KORAY OTYAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.04.2021 İcrada Görevli Değil BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Lütfi Yenel Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Elektronik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı
METE SANSAL CEO. Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Satış Direktörü
Fuat Altıoğlu CFO. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist CFO. Finans Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930562


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Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,28 26,30 -0,26  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,03  
B. Petrol 65,06 65,06 -0,26  
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