***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.44 B Bağımsız Üye DeğilMustafa Kemal Cılız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.12.2015 İcrada Görevli Değil InfoNet Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEHMET İLKER ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.12.2013 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi BaşkanıALİ EMİR EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13.04.2021 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz.A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye DeğilHAKKI KORAY OTYAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.04.2021 İcrada Görevli Değil BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLütfi Yenel Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Elektronik Mühendisi Yönetim Kurulu BaşkanlığıMETE SANSAL CEO. Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Satış DirektörüFuat Altıoğlu CFO. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist CFO. Finans Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930562BIST