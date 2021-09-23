***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 17:41
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.44 B Bağımsız Üye Değil
Mustafa Kemal Cılız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.12.2015 İcrada Görevli Değil InfoNet Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
BÖRGEHAN KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.09.2021 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. Uyumdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı
ALİ EMİR EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13.04.2021 İcrada Görevli Değil Netaş Telekomünikasyon Hiz.A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye Değil
HAKKI KORAY OTYAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.04.2021 İcrada Görevli Değil BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü A Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965022
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:008,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1106
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
18:0010,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1944
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
18:00492,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 492,68
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EGGUB
|168,30
|46.207.525
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.154.416
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.712.964
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.847.370
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.156.654
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|69.952.189
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.721.374
|% -9,97
|
|KTSKR
|57,60
|22.539.227
|% -8,57
|
|AKYHO
|2,52
|167.175.838
|% -7,01
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,20
|3.150.411.888
|% -2,95
|
|THYAO
|13,32
|1.167.513.233
|% 0,99
|
|EREGL
|16,89
|1.048.126.608
|% -0,06
|
|YKBNK
|2,38
|840.891.675
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,30
|753.599.745
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,38
|840.891.675
|% -2,46
|
|GARAN
|9,20
|3.150.411.888
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,81
|533.785.791
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,30
|753.599.745
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|175.073.044
|% 2,22
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7591
|8,7625
|% 1,28
|
|Euro
|10,3004
|10,3088
|% 1,92
|
|Sterlin
|11,9887
|12,0488
|% 2,07
|
|Frank
|9,4496
|9,5065
|% 1,58
|
|Riyal
|2,3254
|2,3371
|% 1,11
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
-
17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem