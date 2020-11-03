***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.11.2020 18:14
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2020
Karar Sayısı
2020-10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 03/11/2020 KARAR SAYISI : 2020/10 II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'muzun 03/11/2020 tarih ve 2020-10 sayılı Kararı ile onaylanan ve 30.09.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur. Şirket yönetimi olarak, 30.09.2020 tarihli ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Bilanço ile 30.09.2020 tarihli ve 30.09.2019 dönemi ile karşılaştırmalı hazırlanmış Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun, a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885904
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 516,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4113
|8,4118
|% -0,34
|
|Euro
|9,8662
|9,8807
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9458
|11,0007
|% 0,71
|
|Frank
|9,1859
|9,2413
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|12,09
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
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17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de