***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.05.2021 18:12
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2021
Karar Sayısı
2021-08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'muzun 05/05/2021 tarih ve 2021-08 sayılı Kararı ile onaylanan ve 31.03.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.
Şirket yönetimi olarak, 31.03.2021 tarihli ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Bilanço ile 31.03.2021 tarihli ve 31.03.2020 dönemi ile karşılaştırmalı hazırlanmış Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun, a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934719
BIST
17:591.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
17:598,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
17:599,9990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
17:59477,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,46
|Açılış
|: 477,45
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MTRKS
|42,24
|120.761.030
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.043.642
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.554.534
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,58
|1.046.280
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,46
|2.431.671
|% 9,82
|
|VAKFN
|19,17
|47.204.783
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|452.929
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.487.957
|% -9,95
|
|AYEN
|7,56
|31.176.670
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.890.279
|% -9,85
|
|EREGL
|19,50
|990.912.231
|% -0,76
|
|GARAN
|7,28
|910.081.457
|% 0,14
|
|PETKM
|6,80
|891.465.338
|% -1,16
|
|KOZAL
|118,30
|880.124.371
|% 2,87
|
|THYAO
|12,63
|688.288.725
|% 0,08
|
|PETKM
|6,80
|891.465.338
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,81
|228.522.677
|% 0,09
|
|GARAN
|7,28
|910.081.457
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,09
|227.519.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|566.814.962
|% 1,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3197
|8,3227
|% -0,02
|
|Euro
|9,9908
|9,9990
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,5593
|11,6172
|% 0,32
|
|Frank
|9,0938
|9,1486
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2156
|2,2267
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,88
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,62
|
Seans Raporu
17:59
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17:58TGSAS
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17:53YGYO
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