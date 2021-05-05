Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.05.2021 18:12



***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2021
Karar Sayısı
2021-08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'muzun 05/05/2021  tarih ve 2021-08 sayılı Kararı ile onaylanan ve  31.03.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.
Şirket yönetimi olarak, 31.03.2021 tarihli ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Bilanço ile 31.03.2021 tarihli ve 31.03.2020 dönemi ile karşılaştırmalı hazırlanmış Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun,      a)  Tarafımızca incelendiğini,    b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış  finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934719


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:591.422
Değişim :  0,38% |  5,45
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.416  
En Yüksek
1.425 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 42,24 120.761.030 % 10,00  
LUKSK 62,15 5.043.642 % 10,00  
YESIL 85,85 3.554.534 % 9,99  
UTPYA 28,58 1.046.280 % 9,92  
RHEAG 2,46 2.431.671 % 9,82  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,3197 8,3227 % -0,02  
Euro 9,9908 9,9990 % -0,12  
Sterlin 11,5593 11,6172 % 0,32  
Frank 9,0938 9,1486 % 0,20  
Riyal 2,2156 2,2267 % 0,14  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 4,88  
Altın Gr. 478 478 1,85  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,46 26,48 -0,03  
Gümüş Gr. 7,09 7,10 -0,00  
B. Petrol 69,50 69,50 0,62  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru