***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.11.2022 18:22
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Pak Telecom Mobile Limited (Ufone)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%5
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%2
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Açıklamalar
Kron'un büyük veri ve loglama ürünlerini 2015 yılından beri kullanmakta olan Pakistan'ın önde gelen mobil operatörü Ufone/ Etisalat, gereksinimleri ve artan trafik ihtiyaçları doğrultusunda şirketimiz ile yeni bir anlaşma imzaladı.
Bu anlaşma ile Ufone, 4G gereksinimleri ve 5G planlamaları kapsamında şebeke altyapısında oluşan büyük verinin işlenmesini ve saklanmasını Kron ürünleri ile sağlayacaktır. 5 yıllık anlaşma kapsamına Kron yazılım lisansları ve bakım destek hizmetleri dahil edilmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı için 1.325.000 USD, toplam 8.830.000 USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu yeni iş ilişkisi ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 30/09/2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075989
BIST