***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPak Telecom Mobile Limited (Ufone)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%5Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%2İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.AçıklamalarKron'un büyük veri ve loglama ürünlerini 2015 yılından beri kullanmakta olan Pakistan'ın önde gelen mobil operatörü Ufone/ Etisalat, gereksinimleri ve artan trafik ihtiyaçları doğrultusunda şirketimiz ile yeni bir anlaşma imzaladı.Bu anlaşma ile Ufone, 4G gereksinimleri ve 5G planlamaları kapsamında şebeke altyapısında oluşan büyük verinin işlenmesini ve saklanmasını Kron ürünleri ile sağlayacaktır. 5 yıllık anlaşma kapsamına Kron yazılım lisansları ve bakım destek hizmetleri dahil edilmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı için 1.325.000 USD, toplam 8.830.000 USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu yeni iş ilişkisi ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 30/09/2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075989BIST