***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:1.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasınaYönetim Kurulu Başkanı: Lütfi YenelYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Cemil Müjdat AltayYönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker ÇalışkanYönetim Kurulu Üyesi: Kamil OrmanYönetim Kurulu Üyesi: Osman Nezihi AlptürkYönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız2.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine3.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine4.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesinekatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862418BIST