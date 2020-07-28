Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.07.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER


Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır: 
1.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına
Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Cemil Müjdat Altay
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi: Kamil Orman
Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Nezihi Alptürk
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız
2.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine
3.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine
4.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862418


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:351.177
Değişim :  -1,57% |  -18,78
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
1.198 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 148,50 33.363.355 % 10,00  
KENT 2.675,50 43.438.493 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.499.404 % 10,00  
FMIZP 100,10 62.470.476 % 10,00  
DOKTA 28,16 30.985.150 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9241 8,9689 % 1,16  
Frank 7,5420 7,5874 % 1,41  
Riyal 1,8468 1,8560 % 1,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 431 431 2,12  
Cumhuriyet 2.880 2.915 4,00  
Tam 2.915 2.946 38,60  
Yarım 1.415 1.438 18,80  
Çeyrek 710 720 9,40  
Gümüş.Ons 23,77 23,83 -0,80  
Gümüş Gr. 5,28 5,29 -0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru