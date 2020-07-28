***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.07.2020 15:16
Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:
1.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına
Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Cemil Müjdat Altay
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi: Kamil Orman
Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Nezihi Alptürk
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız
2.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine
3.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine
4.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862418
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