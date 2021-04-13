***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:1. Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi YenelYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ali Emir ErenYönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker ÇalışkanYönetim Kurulu Üyesi: Hakkı Koray OtyamYönetim Kurulu Üyesi: Osman Nezihi AlptürkYönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız2. Şirketin (i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09/01/2020 tarihinde tescil edilen 31/12/2019 tarihli ve 2019-18 sayılı yönetim kurulu kararı, (ii) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06/03/2019 tarihinde tescil edilen 01/03/2019 tarihli ve 2019-2 sayılı yönetim kurulu kararı, (iii) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03/05/2017 tarihinde tescil edilen 13/04/2017 tarihli ve 2017-10 sayılı yönetim kurulu kararı, (iv) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07/02/2018 tarihinde tescil edilen 25/01/2018 tarihli ve 2018-01 sayılı yönetim kurulu kararı ve (v) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-22 sayılı yönetim kurulu kararına göre belirlenen imza yetkililerinin ve temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline ve bu kapsamda, Lütfi Yenel, Cemil Müjdat Altay, Mehmet İlker Çalışkan, Mete Sansal, Fuat Altıoğlu, Serkan Başaran, Orhan Yıldırım, Hakan Otal'ın temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline3. Bu kapsamda, Şirket'in temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine:3.1. Şirketin imza yetkilileri olarak:*********** T.C Kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel'in,*********** T.C Kimlik numaralı Ali Emir Eren'in,*********** T.C Kimlik numaralı Mehmet İlker Çalışkan'ın ve*********** T.C Kimlik numaralı Hakkı Koray Otyam'ın,atanmalarına3.2 Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel ile Ali Emir Eren, Mehmet İlker Çalışkan ve Hakkı Koray Otyam'dan herhangi birinin Şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı MÜŞTEREK imzaları ile Şirket'i bütün hukuki, ticari, mali ve sair işlemlerde herhangi bir tutar veya konu sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına4. İlaveten, içeriği 28/12/2015 tarihli ve [I] sayılı Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönerge ile belirlenmiş olan Şirket'in A Grubu İmza Yetkilisi görevine:*********** T.C. kimlik numaralı Fuat Altıoğlu'nun ve*********** T.C. kimlik numaralı Mete Sansal'ın,atanmalarına,5. İlaveten, içeriği 28/12/2015 tarihli ve [I] sayılı Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönerge ile belirlenmiş olan Şirket'in B Grubu İmza Yetkilisi görevine:*********** T.C. Kimlik numaralı Serkan Başaran'ın*********** T.C. kimlik numaralı Orhan Yıldırım'ın*********** T.C. kimlik numaralı Hakan Otal'ın*********** T.C. kimlik numaralı Kubilay Devrim Ekmekçi'nin ve*********** T.C. kimlik numaralı Serdal Yıldız'ınatanmalarına,6. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine7. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Mehmet İlker Çalışkan'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Onur Çelik'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine8. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine9. Bu kararın Ticaret Sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket internet sitesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına10. Bu karara ve 28/12/2015 tarihli ve [I] sayılı Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönerge'ye istinaden imza sirkülerinin çıkartılmasınakatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927381BIST