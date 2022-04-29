***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:1.Yönetim Kurulu üyesi Börgehan Köksal'ın istifası sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Yavuz Suat Bengür'ün Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak ve Ayşe Yenel'in ve Onur Çelik'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak belirlenmesine2.Yönetim Kurulu üyesi Börgehan Köksal'ın istifası sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Başkanı olarak ve Ayşe Yenel'in Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Üyesi olarak belirlenmesinekatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026177BIST