***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2022 21:59
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:
1.Yönetim Kurulu üyesi Börgehan Köksal'ın istifası sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Yavuz Suat Bengür'ün Kurumsal Yönetim Komite Başkanı olarak ve Ayşe Yenel'in ve Onur Çelik'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak belirlenmesine
2.Yönetim Kurulu üyesi Börgehan Köksal'ın istifası sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Başkanı olarak ve Ayşe Yenel'in Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Üyesi olarak belirlenmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026177
BIST
18:052.431
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916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
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|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
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|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8331
|% 0,29
|
|Euro
|15,6368
|15,7015
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6254
|18,7188
|% 1,43
|
|Frank
|15,2134
|15,3051
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,31
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,64
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,05
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|B. Petrol
|107
|107
|0,12
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
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17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
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17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
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17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem