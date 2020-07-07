***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 16:08
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KUB FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.337,89 % 0,008604 % 0,107658 % 1.251,221985
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 304,59 % 0,021003 % 0,000955 % 4,54686
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855967
BIST
15:56118.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 171,64
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:566,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:567,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:56392,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,14
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.092.431
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.106.850
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.530.240
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|201.115.369
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.337.446
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|77.500.107
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.757.256
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,21
|2.905.232.090
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.479.962.677
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,97
|1.261.550.957
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.228.054.057
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|756.106.706
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,21
|2.905.232.090
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.479.962.677
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,90
|633.366.803
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|489.428.888
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|568.047.854
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% 0,34
|
|Frank
|7,2565
|7,3002
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,44
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-8,20
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 21 kaybederek (% -0.06 ) 134, 840
-
16:06XU100
Endeks 118, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 23, 807.00 milyon TL de
-
16:06ALGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 618, 217 adet işlem
-
16:05DOBUR
Yüzde 7.10 oranında artışla 17.20 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 682 adet işlem
-
16:04KLGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 271, 768 adet işlem