***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 16:08
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.04.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRF FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.787,61 % 0,011528 % 0,108905 % 944,697881
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.111,37 % 0,021001 % 0,094184 % 448,482962
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855969
BIST
16:37118.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 447,17
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:376,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:377,7643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:37393,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 393,88
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.504.380
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|5.903.721
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|115.870.930
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.127.518
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|235.717.186
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|82.407.913
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.323.664
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,25
|3.453.550.323
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.515.180.322
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,94
|1.322.786.376
|% 0,73
|
|GARAN
|8,33
|1.281.190.706
|% -0,48
|
|TUPRS
|88,30
|794.454.099
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,25
|3.453.550.323
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.515.180.322
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|648.484.217
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|505.691.121
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,24
|609.172.852
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5808
|8,6239
|% 0,42
|
|Frank
|7,2636
|7,3073
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,36
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-3,80
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-3,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|-1,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
Seans Raporu
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16:46TRCAS
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16:45NIBAS
Yüzde 7.41 oranında artışla 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 695 adet işlem