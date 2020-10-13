***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 16:22
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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07.07.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRF FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 86.554,19 % 0,010288 % 0,168383 % 1.636,758296
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.080,01 % 0,02 % 0,148006 % 740,025549
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881195
BIST
16:171.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:177,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:179,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:17485,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,60
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KLNMA
|54,25
|4.616.892
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|14.570.526
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.746.874
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.044.004.002
|% 2,01
|
|KERVT
|7,36
|686.506.787
|% -4,42
|
|SISE
|6,77
|663.122.631
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,53
|599.964.014
|% 4,94
|
|KRDMD
|3,61
|577.351.497
|% 0,84
|
|ODAS
|3,56
|1.044.004.002
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,76
|345.897.227
|% 2,33
|
|EKGYO
|1,84
|360.181.005
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|423.702.947
|% 5,26
|
|KRDMD
|3,61
|577.351.497
|% 0,84
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9104
|7,9142
|% 0,32
|
|Euro
|9,3104
|9,3146
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,2545
|10,3059
|% -0,18
|
|Frank
|8,6432
|8,6953
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1013
|2,1119
|% 0,26
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-15,33
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-11,01
|
|Yarım
|1.546
|1.585
|-5,32
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,46
|