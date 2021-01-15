***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 16:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRF FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 103.576,69 % 0,00477573 % 0,2103306 % 5.559,875703
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 119.519,27 % 0,02100034 % 0,2427048 % 1.155,718407
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902625
BIST
17:461.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -23,33
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:467,4807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1198
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:469,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0884
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:46443,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,49
|Açılış
|: 443,31
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.284.246
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.785.567
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|KOZAL
|113,90
|1.927.781.140
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.602.193.468
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|807.923.273
|% 1,07
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,60
|529.878.822
|% -2,44
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4782
|7,4807
|% 1,63
|
|Euro
|9,0492
|9,0567
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,1437
|10,1945
|% 0,92
|
|Frank
|8,3831
|8,4336
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 1,57
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,62
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|
Seans Raporu
17:46
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17:55PINSU
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 747 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, TKFEN
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -1.67 ) 1, 356
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, POLTK, AGYO, SNKRN, BURVA, INVEO, AYCES, GEDZA, KERVN, PKENT
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17:53
TKURU, YESIL, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında