***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 16:23
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.04.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KUB FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2021 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.613,48 % 0,006952 % 0,024151 % 347,402384
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.870,69 % 0,019999 % 0,008843 % 44,215071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946259
BIST
17:401.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,26
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:408,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:4010,2883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:40498,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:40
|EUKYO
|7,26
|8.702.548
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.800.166
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|122.373.985
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.161.831
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.302.548
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|67.340.190
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,71
|21.677.410
|% -4,02
|
|THYAO
|14,10
|1.034.290.885
|% 2,62
|
|GARAN
|8,60
|939.267.140
|% 2,38
|
|KOZAL
|110,90
|742.341.940
|% -1,68
|
|SASA
|29,46
|640.402.828
|% 2,94
|
|ARCLK
|32,86
|328.597.798
|% 1,48
|
|GARAN
|8,60
|939.267.140
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,23
|232.494.809
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|125.717.058
|% 6,61
|
|THYAO
|14,10
|1.034.290.885
|% 2,62
|
|IZMDC
|2,63
|154.891.981
|% 6,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6585
|8,6624
|% -0,20
|
|Euro
|10,2722
|10,2883
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9553
|12,0153
|% -0,11
|
|Frank
|9,3554
|9,4118
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3033
|2,3149
|% -0,17
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,66
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-0,11
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52IZMDC
Yüzde 6.05 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 609, 875 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 3 artarak (% 1.01 ) 1, 229
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BURCE, EDATA, SELVA, TSPOR, ARMDA, VAKFN, BIOEN, EUKYO
-
17:48
AKYHO, OZBAL, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
DAGHL, KERVN, YKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında