***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 16:23
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.04.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRF FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2021 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.893,99 % 0,02 % 0,191167 % 955,830348
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.420,74 % 0,010373 % 0,043503 % 419,385303
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946261
BIST
16:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
16:108,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:1010,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0046
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:10499,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,02
|Açılış
|: 499,82
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:10
|VAKFN
|11,77
|8.732.512
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.765.105
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.638.210
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.474.337
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.171.220
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|65.066.133
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,97
|848.152.353
|% 1,67
|
|GARAN
|8,55
|707.286.958
|% 1,79
|
|KOZAL
|109,20
|553.778.426
|% -3,19
|
|SASA
|29,60
|518.655.831
|% 3,42
|
|ARCLK
|32,70
|296.242.955
|% 0,99
|
|GARAN
|8,55
|707.286.958
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,22
|170.718.257
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|93.277.741
|% 5,79
|
|THYAO
|13,97
|848.152.353
|% 1,67
|
|IZMDC
|2,64
|146.236.594
|% 6,45
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6727
|8,6756
|% -0,05
|
|Euro
|10,2877
|10,3029
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9712
|12,0313
|% 0,02
|
|Frank
|9,3685
|9,4250
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3053
|2,3169
|% -0,09
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,10
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,11
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:21GOODY
Yüzde 4.43 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 783 adet işlem
-
16:19SMART
Yüzde 6.84 oranında artışla 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 036 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HALKB, SAHOL
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 21 artarak (% 0.76 ) 1, 226
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, SELVA, VAKFN, EUKYO, VKFYO