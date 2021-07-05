***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 16:23
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRT FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2021 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 513,42 % 0,003 % 0,001998 % 66,608695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946263
BIST
16:351.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.389
En Düşük
1.376
16:358,6694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:3510,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:35499,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 499,63
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VKFYO
|7,81
|3.769.213
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.742.163
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.652.889
|% 10,00
|
|BURCE
|20,16
|5.216.635
|% 9,92
|
|ARMDA
|50,75
|2.573.706
|% 9,90
|
|PKENT
|2.304,00
|2.261.076
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|65.895.620
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,76
|3.677.009
|% -4,13
|
|THYAO
|13,98
|874.388.993
|% 1,75
|
|GARAN
|8,53
|733.029.015
|% 1,55
|
|KOZAL
|109,60
|606.915.626
|% -2,84
|
|SASA
|29,42
|563.963.115
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,78
|303.846.648
|% 1,24
|
|GARAN
|8,53
|733.029.015
|% 1,55
|
|PEKGY
|1,30
|99.625.532
|% 7,44
|
|YKBNK
|2,21
|172.863.812
|% 0,91
|
|THYAO
|13,98
|874.388.993
|% 1,75
|
|IZMDC
|2,64
|148.736.344
|% 6,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6671
|8,6694
|% -0,12
|
|Euro
|10,2649
|10,2925
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9719
|12,0319
|% 0,03
|
|Frank
|9,3683
|9,4248
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3063
|2,3179
|% -0,04
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,23
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,46
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,35
|76,35
|0,18
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 17 artarak (% 0.75 ) 1, 495
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
16:43XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 134.00 milyon TL de
-
16:42TKNSA
Yüzde 4.14 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 196, 957 adet işlem
-
16:41GOODY
Yüzde 4.14 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 920, 405 adet işlem