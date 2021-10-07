***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 11:45
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRF FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2021 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.974,29 % 0,009367 % 0,056488 % 603,08041
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 129.845,99 % 0,02 % 0,282385 % 1.411,929798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967793
BIST
12:131.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,37
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:138,8838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:1310,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0183
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:13502,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 502,67
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:13
|OZBAL
|16,61
|43.093.411
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.005.513
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.427.019
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.909.937
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.565.460
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.723.770
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|21.290.487
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DGGYO
|9,53
|528.375
|% -2,56
|
|PETKM
|6,17
|811.567.226
|% 1,15
|
|GARAN
|9,29
|488.295.027
|% 0,76
|
|EREGL
|16,72
|398.774.881
|% 3,53
|
|THYAO
|13,97
|372.782.484
|% 1,90
|
|ASELS
|15,34
|297.852.999
|% 3,44
|
|PETKM
|6,17
|811.567.226
|% 1,15
|
|GARAN
|9,29
|488.295.027
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,77
|88.785.243
|% 0,57
|
|HALKB
|4,30
|211.921.282
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|80.263.436
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8810
|8,8838
|% 0,15
|
|Euro
|10,2861
|10,2908
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0280
|12,0883
|% 0,10
|
|Frank
|9,5391
|9,5966
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3610
|2,3729
|% 0,10
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|-1,23
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28KUYAS
Yüzde 8.37 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 234, 974 adet işlem
-
12:27BLCYT
Yüzde 7.49 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 512, 008 adet işlem
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, ARCLK, BIMAS
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 88 artarak (% 1.41 ) 1, 218
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, KTSKR, BAGFS, MERIT