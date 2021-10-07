***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 11:45
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KUB FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2021 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.390,84 % 0,005978 % 0,028907 % 483,547936
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.269,76 % 0,02 % 0,008115 % 40,577876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967796
BIST
16:021.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,31
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:028,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:0210,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:02500,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,06
|Açılış
|: 500,77
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,08
BIST En Aktif Hisseler16:02
|OZBAL
|16,61
|44.728.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.025.435
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|7.875.131
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.282.038
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.085.852
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|32.137.018
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.935.550
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|400.362.306
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,24
|1.747.010.937
|% 2,30
|
|GARAN
|9,35
|961.066.265
|% 1,41
|
|THYAO
|14,05
|744.697.166
|% 2,48
|
|EREGL
|16,80
|668.963.809
|% 4,02
|
|ASELS
|15,40
|641.141.714
|% 3,84
|
|PETKM
|6,24
|1.747.010.937
|% 2,30
|
|ODAS
|1,45
|159.250.713
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|961.066.265
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|124.048.238
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,92
|127.065.249
|% 1,05
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8742
|% 0,04
|
|Euro
|10,2700
|10,2754
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0227
|12,0830
|% 0,05
|
|Frank
|9,5273
|9,5846
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3581
|2,3700
|% -0,03
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.300
|3.384
|-13,73
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-6,64
|
|Çeyrek
|800
|818
|-3,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|