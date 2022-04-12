***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 15:01
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KPB FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 1. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019598
BIST
14:472.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,44
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:4714,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6920
En Düşük
14,6447
14:4715,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:47922,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,38
|Açılış
|: 922,54
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:45
|CLEBI
|257,60
|79.569.685
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,30
|357.179.827
|% 9,57
|
|ESCOM
|8,51
|47.870.397
|% 9,38
|
|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.413.191
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.977.183
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.676.981
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|ACSEL
|37,54
|74.962.922
|% -9,02
|
|THYAO
|37,34
|3.948.656.663
|% 3,26
|
|GARAN
|13,55
|2.131.435.991
|% -2,38
|
|SISE
|17,26
|1.820.405.038
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,95
|1.799.891.651
|% -1,39
|
|AKBNK
|8,88
|1.508.268.508
|% -2,95
|
|ODAS
|2,21
|1.380.738.871
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,95
|1.799.891.651
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,68
|861.558.853
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,74
|1.168.859.150
|% -4,83
|
|TSKB
|1,67
|399.798.510
|% -4,02
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6869
|14,6914
|% 0,20
|
|Euro
|15,9575
|15,9684
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0616
|19,1572
|% 0,08
|
|Frank
|15,6846
|15,7791
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9054
|3,9250
|% 0,18
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|1,28
|
|Altın Gr.
|924
|924
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.120
|6.213
|15,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|25,05
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|12,12
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,14
|