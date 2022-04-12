***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 15:01
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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09.01.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRS FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 1. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.964,5 % 0,003 % 0,006176 % 205,85093
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.111,05 % 0,02 % 0,000529 % 2,646161
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019602
BIST
15:252.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,58
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
15:2514,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,6447
15:2515,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0125
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
15:25924,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,78
|Açılış
|: 924,94
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
926,33
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler15:25
|CLEBI
|257,60
|79.830.891
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,32
|393.839.041
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|55.686.016
|% 9,90
|
|KONKA
|19,66
|299.105.565
|% 8,80
|
|OYLUM
|2,33
|2.436.118
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|15.363.833
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|ACSEL
|37,22
|79.364.930
|% -9,79
|
|ASUZU
|90,90
|79.629.654
|% -9,10
|
|THYAO
|37,36
|4.374.408.808
|% 3,32
|
|GARAN
|13,56
|2.260.699.767
|% -2,31
|
|SISE
|17,27
|2.050.225.806
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,95
|1.862.794.311
|% -1,39
|
|AKBNK
|8,90
|1.589.516.527
|% -2,73
|
|ODAS
|2,22
|1.411.241.936
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,95
|1.862.794.311
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,68
|910.181.867
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,76
|1.189.822.086
|% -4,33
|
|TSKB
|1,67
|401.453.751
|% -4,02
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6783
|14,6893
|% 0,19
|
|Euro
|15,9621
|15,9778
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,0597
|19,1553
|% 0,07
|
|Frank
|15,6857
|15,7802
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,18
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,63
|
|Altın Gr.
|925
|925
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.131
|6.224
|26,00
|
|Tam
|6.102
|6.254
|33,03
|
|Yarım
|2.949
|3.025
|15,97
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,99
|
Seans Raporu
15:25
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