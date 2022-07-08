***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 11:15
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.04.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRS FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.576,77 % 0,003 % 0,007998 % 266,592863
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.513,43 % 0,020004 % 0,001213 % 6,062171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044276
BIST
12:302.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,38
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3017,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0563
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:3017,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0302
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:30967,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,92
|Açılış
|: 967,29
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:30
|GESAN
|52,25
|211.430.195
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.366
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|FONET
|15,22
|11.830.075
|% 9,26
|
|CANTE
|53,40
|28.740.083
|% 8,10
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|17,00
|4.574.084
|% -4,92
|
|ISGYO
|15,19
|69.722.876
|% -4,82
|
|RUBNS
|14,58
|390.311.569
|% -3,57
|
|DERHL
|9,02
|10.628.420
|% -3,43
|
|THYAO
|49,54
|1.267.228.178
|% 0,69
|
|EREGL
|26,56
|605.031.020
|% 1,30
|
|SISE
|21,58
|590.538.227
|% 0,75
|
|KRDMD
|10,78
|405.135.420
|% 2,08
|
|RUBNS
|14,58
|390.311.569
|% -3,57
|
|YKBNK
|4,28
|229.867.404
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|121.442.421
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,78
|405.135.420
|% 2,08
|
|ODAS
|2,86
|93.020.536
|% 1,06
|
|SISE
|21,58
|590.538.227
|% 0,75
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3106
|17,3243
|% 0,33
|
|Euro
|17,5225
|17,5328
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,6291
|20,7326
|% -0,26
|
|Frank
|17,6444
|17,7507
|% 0,02
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,37
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-3,23
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|25,00
|
|Tam
|6.509
|6.609
|23,00
|
|Yarım
|3.186
|3.230
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,39
|