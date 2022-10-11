***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 11:31
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KYA FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.440,11 % 0,006781 % 0,005678 % 83,727811
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.388,59 % 0,0175 % 0,277509 % 1.585,770673
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070666
BIST
13:303.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -17,72
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
13:3018,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,6520
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
13:3018,0569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
13:30993,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,89
|Açılış
|: 993,80
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ERCB
|46,72
|45.567.819
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|2.761.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|60.636.248
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|137.039.764
|% 9,84
|
|NTGAZ
|26,58
|96.613.164
|% 8,76
|
|MARTI
|4,05
|44.022.417
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|851.964
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.321.852
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|45.821.699
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|175.809.926
|% -6,97
|
|THYAO
|85,80
|2.321.398.580
|% -0,41
|
|SASA
|85,80
|1.849.419.454
|% 0,06
|
|PETKM
|14,96
|1.810.554.708
|% 2,75
|
|ASELS
|32,28
|1.095.616.709
|% -1,53
|
|EKGYO
|4,32
|1.036.560.252
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,32
|1.036.560.252
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|239.947.467
|% 1,75
|
|PETKM
|14,96
|1.810.554.708
|% 2,75
|
|AKFGY
|4,08
|386.792.222
|% 7,09
|
|ODAS
|7,86
|717.299.547
|% 4,38
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5871
|% 0,06
|
|Euro
|18,0476
|18,0553
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,4909
|20,5936
|% 0,05
|
|Frank
|18,5463
|18,6580
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-4,48
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|-54,00
|
|Tam
|6.698
|6.748
|-33,00
|
|Yarım
|3.263
|3.299
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-2,00
|