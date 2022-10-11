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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

11.10.2022 11:31
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

KYA FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.440,11 % 0,006781 % 0,005678 % 83,727811
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.388,59 % 0,0175 % 0,277509 % 1.585,770673



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070666


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HUNER 6,25 137.039.764 % 9,84  
NTGAZ 26,58 96.613.164 % 8,76  
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Euro 18,0476 18,0553 % 0,14  
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Frank 18,5463 18,6580 % 0,22  
Riyal 4,9309 4,9556 % 0,05  
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13:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 -4,48  
Altın Gr. 994 994 -2,39  
Cumhuriyet 6.658 6.759 -54,00  
Tam 6.698 6.748 -33,00  
Yarım 3.263 3.299 -16,00  
Çeyrek 1.635 1.650 -7,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 -0,28  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 -0,19  
B. Petrol 94,19 94,19 -2,00  
Seans Raporu 13:28
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