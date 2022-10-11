***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 11:31
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRT FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070667
BIST
11:253.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,70
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:2518,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:2518,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:25996,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 996,46
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ERCB
|46,72
|39.979.032
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|127.361.651
|% 9,84
|
|KONTR
|89,40
|460.560.372
|% 8,36
|
|YAYLA
|4,71
|46.530.689
|% 8,28
|
|MARTI
|4,05
|42.860.929
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|715.321
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|62.737.470
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|29.404.514
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,12
|91.589.154
|% -8,80
|
|THYAO
|86,05
|1.778.401.260
|% -0,12
|
|SASA
|86,55
|1.346.511.882
|% 0,93
|
|ASELS
|32,58
|762.535.237
|% -0,61
|
|EKGYO
|4,36
|753.150.225
|% 0,93
|
|SAHOL
|28,76
|627.968.487
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,36
|753.150.225
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|175.128.160
|% 1,75
|
|ODAS
|7,84
|476.267.364
|% 4,12
|
|AKFGY
|4,04
|240.450.119
|% 6,04
|
|YKBNK
|8,10
|447.723.952
|% 0,62
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5907
|% 0,08
|
|Euro
|18,0458
|18,0576
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,4516
|20,5542
|% -0,14
|
|Frank
|18,5088
|18,6203
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,01
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-0,61
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.705
|6.768
|-13,00
|
|Yarım
|3.267
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|-1,28
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 21 kaybederek (% -0.06 ) 3, 919
-
11:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
-
11:40XU100
Endeks 3, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 17, 514.00 milyon TL de
-
11:40GSDDE
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 073 adet işlem
-
11:39RTALB
Yüzde 6.61 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 784, 361 adet işlem