***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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11.10.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRS FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 4. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.471,33 % 0,003153 % 0,008244 % 261,461409
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.513,43 % 0,020004 % 0,001186 % 5,929164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100727
BIST
13:364.616
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -113,18
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:3618,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:3620,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0492
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:361.137,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.137,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SDTTR
|62,30
|11.311.624
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.144.660
|% 9,96
|
|KRDMA
|16,90
|317.556.254
|% 6,96
|
|RODRG
|31,08
|12.743.699
|% 5,93
|
|ALFAS
|234,00
|85.503.462
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,68
|11.607.180
|% -10,00
|
|GOZDE
|18,96
|306.045.258
|% -9,97
|
|SEKUR
|19,81
|8.331.920
|% -9,95
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|THYAO
|126,30
|6.986.497.508
|% 0,80
|
|KRDMD
|17,33
|4.511.396.680
|% 0,81
|
|ASELS
|52,25
|3.247.189.476
|% -1,04
|
|EREGL
|36,66
|2.991.250.041
|% -0,49
|
|KOZAL
|502,60
|2.370.230.446
|% -3,12
|
|EKGYO
|7,84
|2.196.285.901
|% -2,97
|
|KRDMD
|17,33
|4.511.396.680
|% 0,81
|
|YKBNK
|8,31
|1.818.481.920
|% -3,26
|
|PETKM
|16,03
|1.812.603.985
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,46
|278.122.247
|% -3,53
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,7853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2313
|20,2394
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,7658
|22,8800
|% 0,14
|
|Frank
|20,0627
|20,1836
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,21
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,88
|