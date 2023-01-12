***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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11.10.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRC FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2022 4. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.794,15 % 0,008183 % 0,099052 % 1.210,485973
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100730
BIST
12:464.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 56,85
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.786
12:4618,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:4620,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0545
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:461.138,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.138,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KRDMA
|17,38
|212.007.401
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.974.853
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.349.315
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.850.424
|% 9,96
|
|RODRG
|32,18
|7.634.818
|% 9,68
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|POLTK
|1.620,00
|45.375.293
|% -6,77
|
|THYAO
|130,70
|5.204.876.526
|% 4,31
|
|KRDMD
|17,93
|3.238.334.226
|% 4,30
|
|ASELS
|54,10
|2.485.517.895
|% 2,46
|
|EREGL
|37,70
|2.225.733.809
|% 2,33
|
|KOZAL
|532,90
|1.794.136.546
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,15
|1.719.727.224
|% 0,87
|
|KRDMD
|17,93
|3.238.334.226
|% 4,30
|
|YKBNK
|8,66
|1.411.868.041
|% 0,81
|
|PETKM
|16,72
|1.413.103.832
|% 0,30
|
|SKBNK
|2,59
|201.183.798
|% 1,57
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7839
|% 0,05
|
|Euro
|20,2231
|20,2447
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,7982
|22,9126
|% 0,28
|
|Frank
|20,0958
|20,2169
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,04
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.636
|7.751
|-2,00
|
|Tam
|7.682
|7.727
|-6,00
|
|Yarım
|3.740
|3.781
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|0,35
|