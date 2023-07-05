***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2023 12:37
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.04.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRS FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2023 2. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165742
BIST
'
15:105.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -31,47
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:1026,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1261
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1028,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1426
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:101.616,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.616,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:08
|OTKAR
|223,30
|709.863.787
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.396.537
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|71.412.966
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|112.162.054
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.460,20
|463.233.852
|% -4,87
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.551.909
|% -3,98
|
|ACSEL
|84,95
|41.672.141
|% -3,85
|
|THYAO
|208,40
|6.558.935.226
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,26
|2.913.277.610
|% 0,66
|
|TCELL
|38,66
|2.417.197.924
|% 3,31
|
|TUPRS
|83,05
|2.272.292.702
|% -1,13
|
|YKBNK
|13,03
|2.214.331.431
|% -2,83
|
|EKGYO
|7,70
|1.400.062.700
|% -1,03
|
|YKBNK
|13,03
|2.214.331.431
|% -2,83
|
|VKGYO
|3,23
|493.143.946
|% 6,25
|
|SKBNK
|2,77
|383.799.733
|% -2,46
|
|ODAS
|7,81
|1.033.136.498
|% 2,36
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0795
|26,0851
|% 0,48
|
|Euro
|28,4143
|28,4532
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,0190
|33,1845
|% 0,20
|
|Frank
|28,8965
|29,0706
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9352
|6,9700
|% 0,35
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,78
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,16
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,14
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
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15:22ACSEL
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 85.05 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 001 adet işlem
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15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, AKBNK, GARAN
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15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 68 kaybederek (% -0.53 ) 5, 368
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15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTKAR, EUKYO, FORTE, BRKSN, AVTUR, YAPRK, YAYLA, RAYSG, KRGYO, AVHOL
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15:20
PSDTC, MARTI, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında