***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2023 11:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRT FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2023 3. DÖNEM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204102
BIST
'
12:558.410
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -33,02
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5527,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0147
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5529,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:551.668,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ACSEL
|117,70
|75.298.968
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,65
|85.862.823
|% -9,40
|
|IHAAS
|20,42
|302.182.954
|% -8,51
|
|ARENA
|30,20
|108.518.463
|% -7,25
|
|SKBNK
|7,12
|661.951.757
|% -6,32
|
|THYAO
|232,10
|2.828.167.469
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|PETKM
|24,46
|2.420.790.373
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.271.676.419
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,30
|1.096.765.575
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.829.872.809
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|964.792.646
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7287
|27,7336
|% 0,06
|
|Euro
|29,4277
|29,4453
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,9598
|34,1301
|% 0,04
|
|Frank
|30,5954
|30,7797
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3722
|7,4091
|% 0,09
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,32
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,21
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.335
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.685
|5.729
|14,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|0,27
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|-0,62
|