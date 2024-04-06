***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2024 12:33
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.01.2024
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KRT FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2024/1Q
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269125
BIST
'
18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0532,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1200
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0954
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.392,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 43,47
|Açılış
|: 2.393,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.397,04
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0117
|32,0158
|% 0,38
|
|Euro
|34,6531
|34,7525
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,2412
|40,4429
|% 0,61
|
|Frank
|35,3012
|35,4781
|% 0,58
|
|Riyal
|8,4898
|8,5323
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,46
|27,52
|% 0,66
|
|Platin
|928,81
|934,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,54
|1.011,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,90
|90,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.329,36
|2.330,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA