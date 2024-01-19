***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKPP Fon için 09.01.2024 tarihinde TRSAKYB72427 ISIN'lı, 50 gün vade ve 45,50% faiz oranı ile ters repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılmıştır.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kredi Notları aşağıda verilmiştir.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kamuoyuna duyrulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241650BIST