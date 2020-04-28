***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.027.523 -25.304.622Net Dönem Karı (Zararı)10.012.337 2.453.655NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.747.179 158.584Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.802.689 -2.758.559Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-447.756Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.496.734 2.917.143İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.095.370 -28.385.104Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.977.272 -49.509Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.047.380 43.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.165.478 -28.379.317FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.830.212 -25.772.865Alınan Temettü8.891Alınan Faiz12 5.802.689 2.749.668Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.290.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.206.835 26.145.342Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 17.869.648 28.721.037Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -6.662.813 -2.575.695YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)179.312 840.720Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi447.756NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)627.068 840.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 840.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.467.788 840.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.467.788 840.720Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 4.206.260 2.290.316Takas Alacakları2.110.837Diğer Alacaklar5 49.509Finansal Varlıklar19 44.124.386 25.462.174TOPLAM VARLIKLAR51.909.271 28.642.719YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları2.021.579Diğer Borçlar5 69.523 43.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.091.102 43.722TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 49.818.169 28.598.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)28.598.997Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.012.337 2.453.655Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 17.869.648 28.721.037Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -6.662.813 -2.575.695TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)49.818.169 28.598.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.802.689 2.749.668Temettü Gelirleri12 8.891Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.996.451 -2.811.472Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.496.734 2.917.143Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri447.756Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.743.632 2.864.232Yönetim Ücretleri8 -564.723 -314.089Saklama Ücretleri8 -47.915 -30.929Denetim Ücretleri8 -5.736 -5.605Kurul Ücretleri8 -8.205 -4.472Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -96.314 -48.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.402 -6.530ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-731.295 -410.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.012.337 2.453.655NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.012.337 2.453.655DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 10.012.337 2.453.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840774BIST