***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:23
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.027.523 -25.304.622
Net Dönem Karı (Zararı)
10.012.337 2.453.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.747.179 158.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.802.689 -2.758.559
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-447.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.496.734 2.917.143
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.095.370 -28.385.104
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.977.272 -49.509
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.047.380 43.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.165.478 -28.379.317
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.830.212 -25.772.865
Alınan Temettü
8.891
Alınan Faiz
12 5.802.689 2.749.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.290.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.206.835 26.145.342
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.869.648 28.721.037
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.662.813 -2.575.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179.312 840.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
447.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
627.068 840.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 840.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.467.788 840.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.467.788 840.720
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.206.260 2.290.316
Takas Alacakları
2.110.837
Diğer Alacaklar
5 49.509
Finansal Varlıklar
19 44.124.386 25.462.174
TOPLAM VARLIKLAR
51.909.271 28.642.719
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
2.021.579
Diğer Borçlar
5 69.523 43.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.091.102 43.722
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 49.818.169 28.598.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.598.997
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.012.337 2.453.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.869.648 28.721.037
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.662.813 -2.575.695
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.818.169 28.598.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.802.689 2.749.668
Temettü Gelirleri
12 8.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.996.451 -2.811.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.496.734 2.917.143
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
447.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.743.632 2.864.232
Yönetim Ücretleri
8 -564.723 -314.089
Saklama Ücretleri
8 -47.915 -30.929
Denetim Ücretleri
8 -5.736 -5.605
Kurul Ücretleri
8 -8.205 -4.472
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -96.314 -48.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.402 -6.530
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-731.295 -410.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.012.337 2.453.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.012.337 2.453.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 10.012.337 2.453.655
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840774
BIST