***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.471.938 -85.707.511Net Dönem Karı (Zararı)40.801.757 48.428.848NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-52.219.644 -12.648.538Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -16.913.260 -10.376.268Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.036.618 -23.832.690Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.269.766 21.560.420İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.967.311 -131.864.089Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.822.673 -9.602.619Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-571.243 -3.091.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.218.741 -119.169.832FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.385.198 -96.083.779Alınan Temettü12 2.170.201 20.644Alınan Faiz12 14.743.059 10.355.624FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.613.172 66.332.081Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 34.481.524 84.800.064Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -37.094.696 -18.467.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.085.110 -19.375.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.036.618 23.832.690NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.048.492 4.457.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 8.795.358 4.338.098DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.746.866 8.795.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.746.866 8.795.358Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 5.313.608 2.756.883Takas Alacakları537.369 7.883.761Diğer Alacaklar5 33.006Finansal Varlıklar18 202.775.948 157.287.441TOPLAM VARLIKLAR214.373.791 176.756.449YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler6 607.822Diğer Borçlar5 227.567 190.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)227.567 798.810TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 214.146.224 175.957.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)175.957.639 61.196.710Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 40.801.757 48.428.848Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 34.481.524 84.800.064Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -37.094.696 -18.467.983TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)214.146.224 175.957.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 14.743.059 10.355.624Temettü Gelirleri12 2.170.201 20.644Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -8.672.123 -5.470.531Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.269.766 21.560.420Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri18.036.618 23.832.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 132 91ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.547.653 50.298.938Yönetim Ücretleri8 -2.157.277 -1.580.567Saklama Ücretleri8 -265.145 -164.749Denetim Ücretleri8 -22.343 -5.734Kurul Ücretleri8 -40.087 -30.334Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -51.645 -74.412Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -209.399 -14.294ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.745.896 -1.870.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.801.757 48.428.848NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.801.757 48.428.848DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 40.801.757 48.428.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840775BIST