***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:23
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.471.938 -85.707.511
Net Dönem Karı (Zararı)
40.801.757 48.428.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.219.644 -12.648.538
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.913.260 -10.376.268
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.036.618 -23.832.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.269.766 21.560.420
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.967.311 -131.864.089
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.822.673 -9.602.619
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-571.243 -3.091.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.218.741 -119.169.832
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.385.198 -96.083.779
Alınan Temettü
12 2.170.201 20.644
Alınan Faiz
12 14.743.059 10.355.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.613.172 66.332.081
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 34.481.524 84.800.064
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -37.094.696 -18.467.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.085.110 -19.375.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.036.618 23.832.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.048.492 4.457.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 8.795.358 4.338.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.746.866 8.795.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.746.866 8.795.358
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.313.608 2.756.883
Takas Alacakları
537.369 7.883.761
Diğer Alacaklar
5 33.006
Finansal Varlıklar
18 202.775.948 157.287.441
TOPLAM VARLIKLAR
214.373.791 176.756.449
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
6 607.822
Diğer Borçlar
5 227.567 190.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
227.567 798.810
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 214.146.224 175.957.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
175.957.639 61.196.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 40.801.757 48.428.848
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 34.481.524 84.800.064
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -37.094.696 -18.467.983
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
214.146.224 175.957.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 14.743.059 10.355.624
Temettü Gelirleri
12 2.170.201 20.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -8.672.123 -5.470.531
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.269.766 21.560.420
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18.036.618 23.832.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 132 91
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.547.653 50.298.938
Yönetim Ücretleri
8 -2.157.277 -1.580.567
Saklama Ücretleri
8 -265.145 -164.749
Denetim Ücretleri
8 -22.343 -5.734
Kurul Ücretleri
8 -40.087 -30.334
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -51.645 -74.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -209.399 -14.294
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.745.896 -1.870.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.801.757 48.428.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.801.757 48.428.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 40.801.757 48.428.848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840775
BIST