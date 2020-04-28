***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:23
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.739.713 -17.340.429
Net Dönem Karı (Zararı)
9.769.541 278.255
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.398.460 -44.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.623.052 -85.234
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.579.368 -126.566
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.196.040 167.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.733.846 -17.659.738
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-303.888 -66.013
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.870.861 7.923.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.559.097 -25.517.273
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.362.765 -17.425.663
Alınan Faiz
12 2.623.052 85.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.504.413 31.828.291
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 24.963.218 31.864.182
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -19.458.805 -35.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.235.300 14.487.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.579.368 126.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.655.932 14.614.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 14.614.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.958.496 14.614.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.958.496 14.614.428
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 369.901
Diğer Alacaklar
5 66.013
Finansal Varlıklar
17 45.104.790 25.349.653
TOPLAM VARLIKLAR
47.433.187 40.030.094
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 7.900.403
Diğer Borçlar
5 52.687 23.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
52.687 7.923.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 47.380.500 32.106.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.106.546
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 9.769.541 278.255
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 24.963.218 31.864.182
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -19.458.805 -35.891
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.380.500 32.106.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.623.052 85.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -52.373 -69.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.196.040 167.620
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 1.579.368 126.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.346.087 310.022
Yönetim Ücretleri
7 -490.811 -21.277
Saklama Ücretleri
7 -52.893 -3.111
Denetim Ücretleri
7 -7.012 -4.220
Kurul Ücretleri
7 0776
BIST