***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.739.713 -17.340.429Net Dönem Karı (Zararı)9.769.541 278.255NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.398.460 -44.180Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.623.052 -85.234Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.579.368 -126.566Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.196.040 167.620İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.733.846 -17.659.738Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-303.888 -66.013Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.870.861 7.923.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.559.097 -25.517.273FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.362.765 -17.425.663Alınan Faiz12 2.623.052 85.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.504.413 31.828.291Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 24.963.218 31.864.182Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -19.458.805 -35.891YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.235.300 14.487.862Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.579.368 126.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.655.932 14.614.428DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 14.614.428DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.958.496 14.614.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.958.496 14.614.428Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 369.901Diğer Alacaklar5 66.013Finansal Varlıklar17 45.104.790 25.349.653TOPLAM VARLIKLAR47.433.187 40.030.094YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 7.900.403Diğer Borçlar5 52.687 23.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)52.687 7.923.548TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 47.380.500 32.106.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.106.546Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 9.769.541 278.255Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 24.963.218 31.864.182Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -19.458.805 -35.891TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)47.380.500 32.106.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.623.052 85.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -52.373 -69.398Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.196.040 167.620Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 1.579.368 126.566ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.346.087 310.022Yönetim Ücretleri7 -490.811 -21.277Saklama Ücretleri7 -52.893 -3.111Denetim Ücretleri7 -7.012 -4.220Kurul Ücretleri7 0776BIST