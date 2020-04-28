***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.795.112 2.161.307Net Dönem Karı (Zararı)1.874.215 -3.499.325NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.810.913 -1.726.413Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -293.795 -651.043Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-14.448Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.502.670 -1.075.370İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.438.015 6.736.002Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler654.551 1.271.828Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.388.576 293.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.172.040 5.170.912FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.501.317 1.510.264Alınan Temettü12 529.437Alınan Faiz12 293.795 121.606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.809.275 -2.160.714Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.913.316 2.617.345Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.722.591 -4.778.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.163 593Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)285 593DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 803 210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.088 803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.088 803Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 338.274 397.773Takas Alacakları5 597.710Diğer Alacaklar5 3.905 1.247Finansal Varlıklar19 6.897.072 8.566.442TOPLAM VARLIKLAR7.240.339 9.563.975YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.721 654.897Finansal Yükümlülükler6 729.999Diğer Borçlar5 22.510 28.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.231 1.413.807TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 7.215.108 8.150.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 1.874.215 -3.499.325Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.150.168 13.810.207Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.913.316 2.617.345Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.722.591 -4.778.059TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.215.108 8.150.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 293.795 121.606Temettü Gelirleri12 529.437Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 328.301 -2.661.320Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.502.670 -1.075.370Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4 4.483ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.139.218 -3.081.164Yönetim Ücretleri8 -174.286 -329.321Saklama Ücretleri8 -14.800 -17.487Denetim Ücretleri8 -5.736 -5.734Kurul Ücretleri-1.250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -68.738 -55.377Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -193 -10.242ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-265.003 -418.161ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.874.215 -3.499.325NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.874.215 -3.499.325DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 1.874.215 -3.499.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840778BIST