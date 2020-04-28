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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 15:24
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.795.112 2.161.307
Net Dönem Karı (Zararı)
1.874.215 -3.499.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.810.913 -1.726.413
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -293.795 -651.043
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.502.670 -1.075.370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.438.015 6.736.002
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
654.551 1.271.828
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.388.576 293.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.172.040 5.170.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.501.317 1.510.264
Alınan Temettü
12 529.437
Alınan Faiz
12 293.795 121.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.809.275 -2.160.714
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.913.316 2.617.345
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.722.591 -4.778.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.163 593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
285 593
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 803 210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.088 803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.088 803
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 338.274 397.773
Takas Alacakları
5 597.710
Diğer Alacaklar
5 3.905 1.247
Finansal Varlıklar
19 6.897.072 8.566.442
TOPLAM VARLIKLAR
7.240.339 9.563.975
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.721 654.897
Finansal Yükümlülükler
6 729.999
Diğer Borçlar
5 22.510 28.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.231 1.413.807
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 7.215.108 8.150.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.874.215 -3.499.325
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.150.168 13.810.207
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.913.316 2.617.345
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.722.591 -4.778.059
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.215.108 8.150.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 293.795 121.606
Temettü Gelirleri
12 529.437
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 328.301 -2.661.320
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.502.670 -1.075.370
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4 4.483
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.139.218 -3.081.164
Yönetim Ücretleri
8 -174.286 -329.321
Saklama Ücretleri
8 -14.800 -17.487
Denetim Ücretleri
8 -5.736 -5.734
Kurul Ücretleri
-1.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -68.738 -55.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -193 -10.242
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-265.003 -418.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.874.215 -3.499.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.874.215 -3.499.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.874.215 -3.499.325



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840778


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