***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-790.160 24.807.405
Net Dönem Karı (Zararı)
6.056.902 9.606.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.599.064 8.757.376
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.759.944 -2.410.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.105.458 -2.175.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.464.466 13.343.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.206.070 4.033.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.002.297 -11.208
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-202.983 -46.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.000.790 4.091.149
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.550.104 22.396.453
Alınan Temettü
27.162
Alınan Faiz
12 2.732.782 2.410.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
945.050 -27.703.824
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.874.386 7.036.380
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.555.825 -34.453.632
Alınan Krediler
-373.511 -286.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.890 -2.896.419
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.105.458 2.175.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.260.348 -721.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 74.585 795.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.334.933 74.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.334.933 74.585
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.532.901 574.781
Takas Alacakları
77.183
Diğer Alacaklar
5 33.006
Finansal Varlıklar
19 26.257.183 21.720.859
TOPLAM VARLIKLAR
29.202.200 22.403.231
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
25.132
Finansal Yükümlülükler
6 373.511
Diğer Borçlar
5 41.166 269.281
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.298 642.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 29.135.902 21.760.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.760.439 39.571.690
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.056.902 9.606.001
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.874.386 7.036.380
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.555.825 -34.453.632
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.135.902 21.760.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.732.782 2.410.952
Temettü Gelirleri
27.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.129.877 -7.804.374
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.464.466 13.343.697
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.105.458 2.175.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 33 43
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.530.846 10.125.687
Yönetim Ücretleri
8 -362.891 -442.405
Saklama Ücretleri
8 -64.705 -42.424
Denetim Ücretleri
8 -5.735 -5.724
Kurul Ücretleri
8 -5.230 -5.667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.708 -15.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.675 -7.755
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-473.944 -519.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.056.902 9.606.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.056.902 9.606.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 6.056.902 9.606.001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840779
BIST