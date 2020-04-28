***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-790.160 24.807.405Net Dönem Karı (Zararı)6.056.902 9.606.001NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.599.064 8.757.376Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.759.944 -2.410.952Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.105.458 -2.175.369Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 6.464.466 13.343.697İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.206.070 4.033.076Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.002.297 -11.208Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-202.983 -46.865İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.000.790 4.091.149FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.550.104 22.396.453Alınan Temettü27.162Alınan Faiz12 2.732.782 2.410.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI945.050 -27.703.824Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 19.874.386 7.036.380Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -18.555.825 -34.453.632Alınan Krediler-373.511 -286.572YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.890 -2.896.419Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.105.458 2.175.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.260.348 -721.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 74.585 795.635DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.334.933 74.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.334.933 74.585Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 1.532.901 574.781Takas Alacakları77.183Diğer Alacaklar5 33.006Finansal Varlıklar19 26.257.183 21.720.859TOPLAM VARLIKLAR29.202.200 22.403.231YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları25.132Finansal Yükümlülükler6 373.511Diğer Borçlar5 41.166 269.281TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)66.298 642.792TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 29.135.902 21.760.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.760.439 39.571.690Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.056.902 9.606.001Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 19.874.386 7.036.380Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -18.555.825 -34.453.632TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)29.135.902 21.760.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.732.782 2.410.952Temettü Gelirleri27.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.129.877 -7.804.374Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -6.464.466 13.343.697Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri1.105.458 2.175.369Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 33 43ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.530.846 10.125.687Yönetim Ücretleri8 -362.891 -442.405Saklama Ücretleri8 -64.705 -42.424Denetim Ücretleri8 -5.735 -5.724Kurul Ücretleri8 -5.230 -5.667Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.708 -15.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -23.675 -7.755ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-473.944 -519.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.056.902 9.606.001NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.056.902 9.606.001DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 6.056.902 9.606.001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840779BIST